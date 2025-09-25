Juicio por falsos positivos contra coronel (r) David Herley Guzmán vuelve a aplazarse en la JEP

Por segunda vez, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP tuvo que aplazar el inicio del juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, acusado como presunto máximo responsable de asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y en otros cementerios municipales de Antioquia, casos que se conocen como falsos positivos.

La razón es porque el exmilitar quien es acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 18 casos de falsos positivos, nuevamente revocó a su defensa cinco días antes del inicio del juicio. Es la cuarta vez que el coronel (r) del Ejército, David Herley Guzmán Ramírez. cambia de abogado.

Ante esta situación la magistrada de la JEP Reinere Jaramillo a cargo de este proceso le ordenó al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes designarle dos defensores, uno con sede en Medellín y otro en Bogotá, para garantizar el inicio del juicio el 29, 30 y 31 de octubre en Medellín.

En ese sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió en su decisión que no se admitirán nuevas dilaciones en el trámite judicial en cumplimiento del principio de estricta temporalidad que rige todos los procesos de la Jurisdicción Especial para La Paz.

Recodemos que si el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, es vencido en el juicio por falsos positivos podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

