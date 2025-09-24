Salvatore Mancuso seguirá libre a pesar de nueva medida de aseguramiento en su contra

En la tarde de este martes 23 de septiembre, emitieron una nueva medida de aseguramiento contra Salvatore Mancuso. Sin embargo, seguirá en libertad por amparo especial de la Corte Constitucional.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante una audiencia relacionada con más de 430 crímenes cometidos en Magdalena y Cesar por las AUC, cuando eran lideradas por Salvatore Mancuso, el magistrado Carlos Andrés Pérez, de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dictó una nueva medida de aseguramiento contra Mancuso.

El amparo especial

No obstante, la medida no se puede cumplir por el amparo especial de la Corte Constitucional. Dicho amparo se trata de medidas especiales para Mancuso, quien instauró una tutela al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

“En primer lugar, Salvatore Mancuso Gómez. Este postulado fue beneficiado por la Corte Constitucional con un amparo especial que hoy debe respetarse. No obstante de tener una imputación vigente por lado de activos, la Corte aplicó en su caso, con efectos inter partes, la excepción de inconstitucionalidad sobre un fragmento del artículo 2.2.5.1.2.4.1 del Decreto 1069-2015, antes del artículo 37 del Decreto 3011-2003. Para este postulado no existen requerimientos judiciales adicionales. Entonces, esta sala, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidades, pues debe estar resuelto por la Corte Constitucional y advertir que, a pesar de la imputación por lado de activos, no se puede afectar la libertad de Salvatore Mancuso”, dijo el magistrado.

En la audiencia también se profirió medida no privativa de la libertad para otros 18 postulados de justicia y paz.

Cabe recordar que el exjefe paramilitar fue designado gestor de paz por el Gobierno en 2024, con el compromiso de aportar verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.