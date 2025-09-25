OFICIAL | Jorge Bava deja de ser el técnico de Santa Fe: fue nombrado su reemplazo

Inesperada salida en Independiente Santa Fe. Las especulaciones y versiones de prensa que trascendieron durante la tarde del lunes 22 de septiembre terminaron siendo ciertas y Jorge Bava dejó de ser el técnico del Cardenal. Su destino será el equipo Cerro Porteño de Paraguay, club que destituyó recientemente al argentino Diego Martínez.

En el ‘mundo Santa Fe’ no salen del asombro de la situación, pues el entrenador de 44 años tenía contrato vigente hasta finales de diciembre del presente año y los hinchas se ilusionaban con que fuera el que los sacó campeones, el que dirigiera en la Libertadores 2026. Ahora las directivas deberán iniciar la búsqueda de su reemplazo definitivo.

La institución, una vez circularon las versiones, emitió un comunicado en el que no desmentían nada y más bien sembró una intuición de que el uruguayo sí se iría del club. Aseguraron que tenía contrato vigente y que la renovación del mismo estaba sujeto a resultados obtenidos.

Sin embargo, el club citó a una rueda de prensa en el centro administrativo el martes en horas de la mañana, en el que el presidente, Eduardo Méndez, confirmó la salida del uruguayo, quien dirigió en el partido ante Medellín por Copa Colombia.

El rendimiento de Jorge Bava en Santa Fe

El entrenador de 44 años se va tras 32 partidos dirigidos, en los cuales consiguió 14 victorias, 10 empates y perdió en 8 oportunidades para un rendimiento del 54.17%. Le deja a la institución el título de la Liga 2025-II, que significó la décima estrella y el cual logró superando en la final a Independiente Medellín.

“Bava llegaría a Paraguay el miércoles, no dirigiría más a Santa Fe”: Arturo Rubin

En la presente liga, el equipo marcha en la casilla 9 con 17 unidades, las mismas del Deportivo Cali, que está en la octava plaza. Bava se va dejando al club en los cuartos de final de la Copa Colombia, en los que se medirá ante Medellín. Ganar esta competición se trazó como el objetivo después de la obtención de la liga y ahora esa meta seguirá sin el uruguayo al frente.

Francisco López, el encargado tras la salida de Bava

Una vez salió Pablo Peirano, Francisco López, quien es empleado del club, quedó al frente de la plantilla mientas se designaba al nuevo técnico, que posteriormente fue Bava. Pacho tendrá una nueva oportunidad y ya demostró buen manejo de grupo, así como resultados, pues en ese lapso consiguió 3 triunfos y 1 empate, que terminaron siendo vitales para recomponer y que luego entraran en los cuadrangulares.

Le puede interesar: Prensa de Paraguay reacciona a posible salida de Jorge Bava de Santa Fe y la llegada a Cerro Porteño

López queda al frente junto a Grigori Méndez y su próximo reto será ante Equidad este domingo 28 de septiembre por la Liga Colombia. Mientras tanto, comienza la búsqueda del nuevo DT, con el que Santa Fe espera afrontar la Copa Libertadores. Eso sí, lo más probable es que se mantenga la línea del técnico extranjero.

Vea acá el comunicado de Santa Fe