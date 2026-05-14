SIC ordena a Tesla claridad a compradores en tiempos de entrega y garantías de carga

Tras las quejas de los usuarios por retrasos en las entregas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Tesla Colombia que no diga fechas tentativas de entrega como si fueran definitivas, que sea claro sobre las condiciones de garantía de los vehículos y de la infraestructura de carga de sus vehículos eléctricos.

“Más de 1.800 vehículos debían entregarse en febrero y marzo de 2026 y seguían pendientes en abril”, señaló la entidad.

Por tanto, la entidad “advirtió posibles limitaciones frente a la garantía de algunos componentes de los vehículos y el cumplimiento de las obligaciones previstas para las ventas realizadas mediante comercio electrónico”.

En total, la SIC señaló que tras sus investigaciones determinó que hubo cerca de 23.700 pedidos de vehículos efectuados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

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Por tanto, la orden es que Tesla debe: