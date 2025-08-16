Conozca los nuevos descuentos en comparendos para conductores: ¿Quiénes se beneficiarán?

La Gobernación de Cundinamarca presentó un programa especial dirigido a los conductores con deudas pendientes por infracciones de tránsito.

Por medio de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, se puso en marcha una estrategia que busca beneficiar a más de 350.000 ciudadanos que aún no han saldado sus obligaciones.

De esta manera, la medida se respalda en la ordenanza 033, iniciativa del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aprobada por la Asamblea Departamental, que establece descuentos en los intereses acumulados y permite acceder a facilidades de pago mediante acuerdos parciales.

Adicionalmente, el plan contempla que los alivios solo aplicarán a los comparendos impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que brinda a los usuarios una ventana de oportunidad para regularizar su situación antes de que inicie un nuevo ciclo fiscal.

Sin embargo, la iniciativa mantiene restricciones: no podrán acogerse quienes hayan sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, conforme lo estipula la Ley 1696 de 2013; esto refuerza la responsabilidad y seguridad vial en el país.

¿Cuáles son los tipos de descuentos y condiciones?

La Gobernación de Cundinamarca dio a conocer los detalles de este plan para ciudadanos con comparendos pendientes.

La iniciativa establece dos niveles de beneficio: la condonación del 100 % de los intereses para quienes tengan multas impuestas antes del 31 de diciembre de 2019, y un descuento del 70 % en los intereses para comparendos generados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.

Del mismo modo, los interesados podrán acogerse a esta medida hasta el 26 de diciembre de 2025. No obstante, quienes deseen suscribir acuerdos de pago tendrán plazo únicamente hasta el 31 de agosto de 2025, trámite que deberá realizarse en la sede de la Secretaría de Movilidad Contemporánea, ubicada en la calle 13 # 30-20 de Bogotá.

Las condiciones establecen un pago inicial equivalente al 15 % de la deuda y la posibilidad de diferir el saldo en un máximo de 12 cuotas mensuales. Además, la Gobernación habilitó su portal oficial para que los ciudadanos consulten su estado de cuenta y gestionen directamente estos beneficios.

Opciones en Bogotá: cursos pedagógicos con descuento

La ciudad de Bogotá dispone de un programa complementario para quienes buscan disminuir el costo de sus comparendos de tránsito. La estrategia contempla cursos pedagógicos gratuitos enfocados en promover hábitos responsables y fortalecer la cultura de seguridad vial entre los conductores y peatones.

Al completar la capacitación y realizar el pago dentro de los plazos establecidos, los ciudadanos pueden acceder a un descuento de hasta el 50 % sobre el valor de la multa impuesta.

Para participar, es requisito estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y agendar previamente la cita a través del portal oficial www.movilidadbogota.gov.co o de la plataforma digital Mi Movilidad a un Clic.

Finalmente, vale la pena agregar que las jornadas se desarrollan en distintos puntos de atención habilitados por la Secretaría de Movilidad, entre los que se encuentran el Edificio Restrepo, Fontibón Centro, Tintal Plaza, San Rafael y el Centro de Servicios de Movilidad ubicado en la calle 13. Se recomienda llegar con antelación y destinar aproximadamente dos horas para completar de manera satisfactoria el proceso pedagógico.