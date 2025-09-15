Las 4 motos más económicas y vendidas de Colombia en 2025: precios desde $6 millones o menos

En los últimos años, ha sido evidente el crecimiento del gremio de moteros en Colombia, pues esta tendencia se ha venido desarrollando con el paso del tiempo, de hecho, en el año 2024, del total de vehículos registrados en Colombia, el 62% se encontraba compuesto por motocicletas, y esto, no es cuestión del azar, pues diferentes razones han hecho que estos vehículos sean tan apetecidos por colombianos y extranjeros.

Dentro de las principales razones que justifican el gran crecimiento que ha tenido este sector en los últimos años, se encuentran aspectos de gran importancia, como por ejemplo, la facilidad de financiación, pues los créditos para compra de estos vehículos se han vuelto mucho más flexibles, facilitando su adquisición a muchas más personas.

Otro factor que ha sido fundamental para el crecimiento de este sector, son los beneficios en términos de movilidad frente a otro tipo de vehículos. Pues en la mayoría de las ciudades, este medio de transporte no cuenta con la medida de pico y placa, lo que las hace muy convenientes para quienes quieren o necesitan realizar desplazamientos todos los días.

Y como último factor determinante en el crecimiento de este sector, se encuentra la accesibilidad económica, pues además de contar con diferentes alternativas que facilitan su adquisición, existen motocicletas que, comparadas con otros vehículos como los carros, son significativamente más económicas.

¿Cuáles son las motos más baratas en Colombia en 2025?

En el mundo de las motocicletas, una de las principales características por las que se establecen los diferentes sectores, es por el cilindraje del motor, distribuyéndose de la siguiente forma:

Bajo cilindraje: Motos con motores de hasta 250 centímetros cúbicos

Motos con motores de hasta 250 centímetros cúbicos Mediano cilindraje: Motores que se encuentran entre los 250 y los 750 centímetros cúbicos.

Motores que se encuentran entre los 250 y los 750 centímetros cúbicos. Alto cilindraje: Motos con más de 750 centímetros cúbicos.

Según esto, en Colombia hay diferentes marcas de motos que dentro de sus catálogos de producción tienen motocicletas ‘low cost’ o económicas, por ejemplo, AKT, Bajaj, TVS, Honda o Vento, cuyo público objetivo, son, en gran medida, las personas que buscan motos de bajo cilindraje, pues son las más económicas.

Por tal razón, si usted requiere un vehículo que sea ligero, fácil de conducir, con un consumo de combustible bajo y que sea ideal para la ciudad, estas son las 4 motos más económicas que puede conseguir en Colombia en 2025 y que se podrían adaptar de gran manera su necesidad:

1. AKT NKD 125

Esta motocicleta cuenta con un motor de 124 centímetros cúbicos de 5 velocidades, que tiene 10 caballos de fuerza y un torque de 8 newton/metro. Esta es la motocicleta más barata del mercado y tiene un precio de $4.890.000 pesos colombianos.

2. Victory Combat 100

Esta moto, que destaca por la facilidad de su manejo, cuenta con un motor de 99 centímetros cúbicos, una transmisión de 4 velocidades, 8 caballos de potencia y un torque de 8 Newton/metro. Su precio es de $4.990.000 COP.

3. Honda CB 100

La frase con la que fue lanzada esta moto es ‘más firme que tuerca de submarino’ haciendo referencia a la confiabilidad y eficiencia de este vehículo. Sin embargo, esta es la moto con el motor más pequeño de la lista, pues tiene 98 centímetros cúbicos, 6 caballos de potencia y un torque de 7,5 Newton/metro. Su precio es de $5.900.000 COP.

4. Bajaj Boxer CT 100

La principal característica de esta moto, es su ahorro en términos de combustible, lo que la hace muy apetecida para trabajos como transporte de personas o domicilios. Cuenta con un motor de 102 centímetros cúbicos de 7,5 caballos de potencia y tiene un torque de 8,24 Newton/metro.

