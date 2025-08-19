Cuidado con la revisión tecnomecánica: esta es la multa que aplica si no la realiza a tiempo

La revisión tecnicomecánica es un requisito indispensable que deben cumplir los conductores en Colombia a fin de garantizar que su vehículo se encuentra en óptimas condiciones para circular en las calles del país siguiendo los estándares ambientales establecidos por las autoridades.

Este proceso se debe llevar a cabo en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que esté autorizado por el Ministerio de Transporte y registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Allí, se revisan, entre otras cosas, el estado de la carrocería, chasis, sistema de frenos, luces, suspensión, llantas y otros componentes fundamentales para el correcto funcionamiento del vehículo.

Por otra parte, se inspeccionan elementos de seguridad del automotor como cinturones, puertas o salidas de emergencia (el último aplica en caso de que sea de servicio público). Asimismo, el CDA se encargará de verificar que este cumpla con los límites de emisiones de gases contaminantes.

¿Cada cuánto se debe realizar la revisión tecnicomecánica?

Según indica el Ministerio de Transporte, la primera revisión tecnicomecánica para vehículos particulares se debe realizar cinco años contados a partir de la fecha de matrícula. Luego de ello, el proceso se llevará a cabo de forma anual.

Por otra parte, las motocicletas nuevas y aquellos automotores que se dedican al servicio público deben hacer este proceso dos años contados desde la fecha de matrícula. A partir de allí, este tiene lugar cada año.

El artículo 53 del Código Nacional de Tránsito, contenido mediante la Ley 769 de 2002, señala que los resultados de la revisión tecnicomecánica y de gases quedarán consignados en un formato uniforme que será determinado por las especificaciones de los ministerios de Transporte y de Ambiente. Asimismo, indica las sanciones en las que incurrirá el dueño del vehículo si no porta el certificado correspondiente.

¿Qué sanciones hay si no se presenta la revisión tecnicomecánica?

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece las multas que reciben los conductores por las infracciones de tránsito que cometen. Una de ellas, tiene que ver con la revisión tecnicomecánica; pues el hecho de no realizarla en los plazos establecidos, o si el vehículo no está en condiciones adecuadas para circular, implica una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, unos 711.750 pesos para el año 2025.

Por otra parte, el vehículo será inmovilizado mientras el conductor logra pagar la respectiva multa. Sin embargo, podrá acceder a un descuento del 50% si decide presentar un curso pedagógico en los próximos cinco días hábiles; por ende, solamente tendría que pagar 355.875 pesos en los puntos habilitados por las autoridades o también a través del Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito).

La misma ley también especifica qué se verifica durante la revisión tecnicomecánica: