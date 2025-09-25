En Medellín abrieron 3.500 cupos para cursos gratuitos en herramientas digitales

La Agencia de Educación Postsecundaria del Distrito de Medellín, Sapiencia, habilitó 3.500 cupos gratuitos para el programa Estud-IA, con 54 cursos sobre habilidades digitales e industrias culturales y creativas.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Podrán acceder a estas capacitaciones las personas que cursen, por lo menos, el grado noveno de la educación secundaria, nacidas en Medellín o residentes de esta ciudad hace más de un año.

¿Qué objetivo tiene esta estrategia?

Estud-IA es un programa que busca generar las capacidades de los ciudadanos en áreas estratégicas para mejorar sus condiciones económicas, con conocimientos para la creación o trabajo en industrias creativas o culturales, con capacidades especiales en habilidades digitales.

Allí hay programas de E-commerce para emprendedores, Marketing Digital con Inteligencia Artificial para Pymes, Internet de las Cosas, Robótica, Animación 3D, Desarrollo de aplicaciones modernas con Kotlin, Programación Web, así como Realidad Virtual y Aumentada.

Para la creación de las industrias creativas y culturales se ofrecen cursos diseñados para el talento artístico y empresarial, Diseño y Branding de impacto para la Cuarta Revolución Industrial, Estilismo de Moda para Industrias Creativas, Maquillaje, Fotografía, Producción de Eventos Culturales y Creativos.

¿Qué inversión representa esta estrategia?

La alcaldía de Medellín indicó que son 15 mil millones de pesos que se requieren en la implementación de estos cursos, incluyendo recurso de Presupuesto Participativo de las comunas de Castilla, Buenos Aires y Santa Elena.

Los cursos son inicial, intermedio y avanzado, bajo modalidad presencial, sincrónica y asincrónica.

Cada curso tendrá una duración de 318 horas, con 190 horas teóricas y 128 horas prácticas.

Según explicó Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, “con el programa Estud-IA estamos generando un ecosistema que conecta a los ciudadanos con las competencias más emandadas de la Cuarta Revolución Industrial. Estos cursos no son solo espacios de aprendizaje, sino rutas estratégicas que integran teoría y práctica para que Medellín cuente con talento capacitado en áreas digitales, culturales y creativas”.

La meta de estos programas académicos es que cada participante encuentre oportunidades para el empleo o el emprendimiento y contribuya al desarrollo de la ciudad.

Aquellas personas que se han beneficiado de programas como de Talento Especializado y Visionarios, entre 2020 y 2024, pueden continuar con su formación en esta convocatoria.

¿Qué documentos se requieren para postularse?

Desde Sapiencia se explicó que se requiere para esta postulación la copia del documento de identidad, sea cédula o tarjeta de identidad; la factura de servicios públicos que confirme la residencia en Medellín y el certificado académico, que puede ser el acta de grado de bachiller, o el certificado de noveno grado aprobado.

Las inscripciones se realizarán a través de www.sapiencia.gov.co y el próximo 8 de octubre se conocerán los beneficiarios.