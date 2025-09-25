Cerca de 400 mil personas completan más de 24 horas sin agua en Medellín y Bello

Medellín

EPM informó que trabaja en la reparación de un daño en la zona occidental del Valle de Aburrá que afecta un total de 102 mil instalaciones de acueducto, lo cual significa que cerca de 400 mil personas podrían estar sin agua en este momento en la zona noroccidental de Medellín y suroccidental de Bello.

¿Qué barrios están afectados?

Por el corte en el circuito Picacho, están afectadas 34.773 instalaciones de los barrios Doce de Octubre 1 y 2, Santander, Pedregal, San Martín de Porres, La Esperanza, Kennedy y Picacho, de Medellín. En jurisdicción de Bello, barrios como París y Maruchenga.

En otros sectores y debido al corte en el circuito de París, están sin el servicio para 7.402 usuarios de los barrios y sectores como El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho en Medellín, también en Bello el barrio París que surte ese circuito.

El circuito del Doce de Octubre, que está por fuera de servicio, tiene sin agua a 13.273 viviendas y locales comerciales del barrio Picacho, Doce de Octubre 1 y 2, El Progreso 2, Mirador del Doce y París.

Una de las mayores afectaciones se da por el corte del circuito de Pedregal, donde están sin el servicio 47.357 instalaciones de los barrios Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas, de Medellín, y Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo, de Bello.

¿Qué dice EPM?

Según explicó EPM, en la madrugada del martes 23 de septiembre, una fuga en la red primaria entre los barrios Florencia, de Medellín, y Barrio Nuevo, de Bello generó esta situación, lo cual llevó a interrupción de los cuatro circuitos del noroccidente del Valle de Aburrá.

En un comunicado, EPM indicó que desde el primer momento, “personal del área de Mantenimiento Sistema Matriz Acueducto ha estado en sitio, día y noche, trabajando de manera incansable para reparar el daño y restablecer el servicio en los cuatro circuitos mencionados”.

Carlos Augusto Agudelo Mejía, jefe área Mantenimiento Matriz Acueducto de EPM, señaló que “este trabajo ha sido atendido sin interrupciones, con el compromiso de la institución de poder realizarlo en el menor tiempo posible. Se está haciendo la reparación con el retiro de la tubería dañada y disponiendo de una tubería nueva”.

En otra zona ya se restableció el servicio

De otro lado, ya se restableció el servicio en el sector oriental de Medellín, donde se tenía una afectación en el barrio Villa Hermosa, donde se realizó el corte y la unión de un tubo de 10 metros de longitud y un diámetro de 30 pulgadas que se debía reponer.

En esa zona, las labores de reparación se retrasaron, por la ubicación del daño, sobre la quebrada La Madera, “en una tubería adosada a un puente en los límites entre el barrio Florencia, de Medellín, y Barrio Nuevo, de Bello, lo que obligó a que los operarios trabajaran en unas condiciones especiales de seguridad por el tema de alturas. Además, los trabajos de excavación se debieron realizar a mano, precisamente por la ubicación y condiciones del terreno”, explicó EPM en un comunicado.