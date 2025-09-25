Consejo de Estado decidirá hoy si el alcalde de Girón pierde su cargo por doble militancia

Bucaramanga

El Consejo de Estado deberá fallar este jueves 25 de septiembre en segunda instancia la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, por presunta doble militancia en las elecciones pasadas.

En primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a los demandantes y solicitó la revocatoria del cargo.

El senador Fabián Díaz, uno de los demandantes, aseguró que existen pruebas claras que demostrarían que el mandatario incurrió en esta falta.

“La doble militancia se demuestra en videos donde se ve claramente al actual alcalde de Girón manifestando apoyo a candidatos contrarios a su colectividad que era Liga de Gobernantes Anticorrupción. Estos videos intentaron ser tachados de falsos, pero nunca lo lograron, porque son auténticos. En la ley esto se tipifica como doble militancia y conlleva la nulidad del cargo”, explicó Díaz.

De ratificarse el fallo en segunda instancia el alcalde deberá ser retirado de su cargo y de manera inmediata el gobernador de Santander designaría un mandatario encargado, mientras se convoca a elecciones atípicas.

Según Díaz este proceso no interferiría con el calendario electoral de 2026.

“En caso de que se ratifique el fallo se debe nombrar un alcalde encargado y luego el partido que avaló la candidatura del señor Ramírez enviará una terna para que el gobernador escoja a quien dirija el municipio hasta que se desarrollen las elecciones atípicas. La Registraduría fijará la fecha, tal como está previsto por ley”, precisó el senador.

De confirmarse la decisión se sumaría a la situación que actualmente atraviesa Bucaramanga, donde también está en curso una demanda por doble militancia contra el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

El congresista concluyó que la ciudadanía debe estar preparada para un posible relevo en la administración local.

“Lo que nosotros esperamos y creemos que va a suceder es que se ratifique el fallo de primera instancia porque efectivamente se cometieron irregularidades en las elecciones pasadas”.

De esta manera, en cuestión de horas, el Consejo de Estado podría definir si Girón enfrenta o no un cambio en su administración y unas nuevas elecciones en el municipio del área metropolitana.