El futuro del alcalde Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga queda en manos de una tutela

Bucaramanga

El alcalde de la capital santandereana, Jaime Andrés Beltrán, continúa cumpliendo su agenda con normalidad a pesar de que se confirmó el fallo en segunda instancia que anula su elección por doble militancia.

Esto, debido a que aún la gobernación de Santander no ha sido notificada y por ende, no se ha designado un alcalde encargado.

Sin embargo, el alcalde Beltrán utilizó un último recurso con el que busca que no se vulneren sus derechos, se vuelva a revisar su caso y si se considera, se pueda mantener en el cargo un tiempo más pues radicó una tutela que se está esperando sea admitida.

Puede leer: Renunció la secretaria de Educación de Bucaramanga. ¿Por qué se fue?

El abogado Hollman Ibáñez es el apoderado del alcalde Beltrán y explicó que "lo que se busca con esa tutela es que se dé el mismo trámite que corresponde en derecho y que sea la sección primera del Consejo de Estado quien resuelva si la recusación tiene asidero o no. Entonces, más allá de cualquier cosa, es que se le otorgue el debido proceso a Jaime Andrés Beltrán y pues se resuelvan las cosas conforme lo determinen las normas procesales".

Otras noticias: Embajador de Palestina habló del presidente Gustavo Petro y sobre las elecciones en Bucaramanga

La tutela ya tiene reparto, el ponente es Doctor José Roberto Sáchica Méndez, consejero de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ahora, si se le da trámite a esta tutela y es considera procedente se podría dar luz verde al alcalde Beltrán para que esté un tiempo más en su cargo.

¿Jaime Beltrán será candidato en las elecciones atípicas?

En su más reciente intervención a través de redes sociales, el alcalde Beltrán volvió a dejar abierta la posibilidad de ser nuevamente candidato en las elecciones atípicas al asegurar que “nosotros no estamos ni inhabilitados ni destituidos, anularon fue la elección”.

Lea acá: Dos días de arresto y multa para director de Tránsito de Bucaramanga por desacato de tutela

Ahora, se espera es que el Consejo de Estado notifique a la Gobernación de Santander para que designe un alcalde encargado y posteriormente se presente la terna para que se pueda dar trámite a la preparación para las elecciones atípicas en la ciudad.