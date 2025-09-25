Cayó alias Lucumí, responsable de ataque a patrulla de policía en Armenia Mantequilla, Antioquia

Belmira, Antioquia

En el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, la Policía Nacional, a través de la SIJIN y con apoyo de la Inteligencia Policial y el Ejército Nacional, capturó en flagrancia a alias “Lucumí”, señalado como cabecilla urbano del Clan del Golfo en el municipio de Belmira, Norte antioqueño.

Las autoridades le atribuyen responsabilidad en homicidios selectivos, desplazamiento forzado, extorsiones y microtráfico, así como en el atentado contra una patrulla de la Policía ocurrido el 18 de julio de 2025 en el barrio La Cubre, en el municipio de Armenia Mantequilla.

En ese hecho, ambos uniformados resultaron ilesos y respondieron al ataque utilizando sus armas de dotación. En total dispararon 15 cartuchos calibre 9 milímetros durante el intercambio. Las autoridades manejaron como principal hipótesis un ataque perpetrado por integrantes del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Edwin Román Velásquez Ballén.

“La captura se logró tras dos allanamientos en zona rural, incautando una pistola 9mm, 30 cartuchos, dos celulares y un listado con información de actividades delictivas”, indicó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) de la Policía Antioquia.

Impacto de la captura de alias Lucumí

Alias Lucumí cuenta con más de cinco años de trayectoria delictiva al servicio del Clan del Golfo. Inició en 2020 como ‘punto’ en Buriticá y, tras la muerte de alias Medallo el pasado 4 de agosto, asumió como cabecilla urbano en Belmira.

De acuerdo con la institución, su captura representa un golpe significativo para el Clan del Golfo en el Norte de Antioquia, al debilitar su capacidad para cometer homicidios, ejercer control territorial y financiarse mediante extorsiones y narcotráfico.