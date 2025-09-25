Un juez ordenó detención en centro carcelario a presidente de Asocomunales de Campamento

Antioquia

El Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (GRATE) de la DIJIN de la policía capturó el pasado 22 de septiembre a Jainober Jiménez Restrepo , presidente de Asocomunales de Campamento Antioquia. Esta persona de 30 años fue interceptada en el barrio Niquía del municipio de Bello, donde se ejecutó una orden de captura que tenía vigente emitida por el juzgado 105 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín.

Caracol Radio conoció que, durante la audiencia de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía Especializada Contra Organizaciones Criminales, el juzgado 101 ambulante de Antioquia le dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.

Caracol Radio también conoció detalles de la investigación de la fiscalía que terminó con la captura del líder social, el judicializado Jiménez Restrepo, que tendría presuntos nexos con los cabecillas del frente 36 de las disidencias y, durante la audiencia, el ente investigador expuso que, al parecer, habría instrumentalizado a la comunidad de Campamento para realizar asonadas contra la fuerza pública. Un caso puntual de lo que se le acusa habría ocurrido el pasado 10 de septiembre cuando supuestamente instigó a unos 200 campesinos para que realizaran la asonada.

Recordemos que, justo ese día, fue abatido alias “Guillermino”, uno de los principales cabecillas del frente 36 y explosivista del grupo ilegal ; ese día también fue dado de baja alias “Román”, cabecilla de comisión. Estos hechos ocurrieron en zona rural de Campamento.

Este medio de comunicación, además, conoció que se le sindica de ser un presunto pseudopolítico del “Partido Comunista Clandestino de las FARC”. La fiscalía también lo acusa de que, con ese cargo, era uno de los que redactaba los comunicados con los que convocaba a las comunidades a reuniones por orden de los jefes de las disidencias. Y quien no asistiera debía pagar dos millones de pesos de multa, indica la investigación.

Comunicado del frente 36 citando a una reunión a la comunidad en Campamento. Ampliar

El otro hecho que es mencionado en la investigación es que, presuntamente, el presidente de Asocomunales sería quien señalaba a los comerciantes de varias poblaciones a quienes el grupo ilegal debía extorsionar y orientaría el monto.

Por estas investigaciones en su contra es que ahora el señor Jainober Jiménez Restrepo está en un centro carcelario desde donde deberá afrontar el proceso judicial por orden de un juez. Este proceso apenas inicia y deberán ser las autoridades competentes las encargadas de determinar si es culpable o no de las presuntas conductas ilegales.