Combates entre ilegales obligaron a la suspensión de clases en zona rural de Ituango

Ituango - Antioquia

En la mañana de este jueves se reportó un combate entre grupos ilegales en zona rural de Ituango, Norte de Antioquia. De manera preliminar, se indicó que la confrontación fue entre el Clan del Golfo y el frente 18 de las disidencias.

Fuentes de la zona indicaron que el combate se extendió por varios minutos en la vereda San Luis del corregimiento El Aro y, ante el armamento utilizado y la zozobra de la comunidad, los docentes que dictaban clases a esa hora se vieron obligados a suspenderlas por precaución y la seguridad de los menores que a esa hora estaban en la sede educativa. Se espera que las actividades escolares se reanuden el jueves en la mañana en esa sede rural.

Por el momento no se registran otras afectaciones a las actividades rurales que de nuevo quedan en medio de una confrontación armada en la ruralidad.

Recordemos que a principios del mes de septiembre una civil fue asesinada dentro de su casa en la vereda El Ceibo de Ituango en medio de un combate entre el Ejército y el Clan del Golfo, cuya situación está en investigación para esclarecer los hechos.