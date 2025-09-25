Capturado en La Estrella señalado de distribuir drogas en el sur del Valle de Aburrá

La Estrella, Antioquia

Las autoridades judicializaron a alias *Hanzel, presunto integrante del grupo delincuencial La Unión, capturado en flagrancia durante un operativo realizado en el barrio Poblados del Sur, en el municipio de La Estrella.

De acuerdo con la investigación, el hombre de 22 años sería el responsable de almacenar, dosificar y distribuir sustancias estupefacientes en distintas zonas de Itagüí y La Estrella. Durante el procedimiento fueron incautados más de 38.500 gramos de droga, cuatro teléfonos celulares, cinco memorias USB y elementos usados para la dosificación, los cuales quedaron en poder de las autoridades como evidencia.

Santiago Álvarez, Secretario de Gobierno de La Estrella explicó "Con esto queremos fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia ciudadana. Cabe resaltar que en lo corrido del año en el municipio llevamos 127 capturas"

Tras su captura, Hanzel fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.