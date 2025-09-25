Asegurado presunto integrante del ‘Clan del Golfo’ implicado en triple homicidio en Betania

Betania, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Eliecer Oliveros, conocido con los alias de Flaco o Pelusa, quien es señalado de pertenecer al ‘Clan del Golfo’ y de haber participado en el asesinato de tres personas el 10 de enero de 2021 en el municipio de Betania, suroeste antioqueño.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, Oliveros habría realizado labores de vigilancia en los alrededores de la vivienda donde se encontraban las víctimas, con el fin de alertar a la estructura criminal sobre el momento propicio para cometer el ataque. Posteriormente, habría hecho parte del grupo armado que ingresó al inmueble y disparó contra dos hombres y una mujer, causándoles la muerte en el lugar.

Las indagaciones también permitieron establecer que alias Flaco o Pelusa habría ingresado a la organización en 2020, inicialmente como expendedor de estupefacientes en municipios como Andes, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.