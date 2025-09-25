Adulto mayor está entre la vida y la muerte tras ser brutalmente golpeado con una piedra en Urabá

San Pedro de Urabá, Antioquia

Un grave hecho de violencia generó consternación en el municipio de San Pedro de Urabá, luego de que Dionicio Mendoza, un adulto mayor reconocido por la comunidad por su labor como reciclador, fuera brutalmente atacado con una piedra en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Espolón y quedó registrado en las cámaras de seguridad. En el video se observa al adulto mayor caminando con su costal de material reciclable, cuando un hombre se le acerca de manera sorpresiva y, sin mediar palabra ni discusión previa, lo golpea en la cabeza con una roca de gran tamaño. El impacto lo derribó de inmediato y el agresor huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida en el suelo.

De inmediato, vecinos y transeúntes que presenciaron la escena auxiliaron a Mendoza y lo trasladaron al hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido de urgencia a un centro asistencial en Montería, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo pronóstico reservado.

Tras conocerse el ataque, la Policía implementó un plan candado para dar con el responsable. Gracias a la rápida acción, el presunto agresor fue ubicado en la terminal de transporte del municipio, cuando intentaba abandonar la localidad.

“El ciudadano fue trasladado a las instalaciones policiales para su plena identificación e individualización. Actualmente se adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía”, señaló el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá.

El presunto responsable del ataque al adulto mayor quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones para determinar los motivos del ataque y avanzar en el proceso judicial.