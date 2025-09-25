¡Buena noticia! Por primera vez ingresó al Puerto de Barranquilla un buque tipo RoRo

Por primera vez ingresa un buque RoRo a la zona portuaria de Barranquilla. Foto: Asoportuaria.

Por primera vez, un buque RoRo (Roll-on/Roll-off), especializado en el transporte de vehículos, ingresó al Puerto de Barranquilla. Este tipo de embarcaciones es común en terminales marítimos de gran calado como los de Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, pero hasta ahora no había llegado a las instalaciones de la capital del Atlántico.

El barco, de nombre RSC Caribe, provenía del puerto de Altamira, en México, y descargó vehículos y 1.500 toneladas de bobinas, según confirmó Asoportuaria.

El mayor buque con carga general que ha llegado a Barranquilla

De acuerdo con Luca Ariza, director de Asoportuaria, esta operación representa un récord para el puerto de la ciudad.

“Es el mayor buque que ha ingresado con carga general: acero, productos químicos, gisbaks, entre otros. Caló cerca de 10 metros (exactamente 9,9 metros) y transportaba 35.000 toneladas de carga.A pesar de algunas dificultades relacionadas con el calado, se logró establecer este récord, lo cual representa una excelente noticia para la zona portuaria de Barranquilla”.

Además, Ariza destacó el impacto económico que genera este tipo de operaciones para la ciudad:

“Esto, además, dinamiza la movilización de carga y todo el empleo que se genera alrededor de los puertos. Es interesante considerar que, cada vez que llega un barco con este tonelaje, se requiere una gran cantidad de camiones, empleados, coteros y personal que trabaja 24/7 o en distintos turnos para descargar el buque, movilizar la mercancía y entregarla a los clientes finales”.

Entre la carga descargada, también se encontraba fertilizante destinado a los campos colombianos, lo cual, según Ariza, demuestra cómo el comercio marítimo incide directamente en el tejido económico nacional:

“En última instancia, se trata de movimientos logísticos que impactan positivamente toda la economía del país”.

Condiciones operativas adecuadas y clima favorable

El director de Asoportuaria subrayó que el ingreso del RSC Caribe demuestra que la zona portuaria de Barranquilla mantiene un calado operativo adecuado para buques de este tipo:

“Esto indica que la zona portuaria sigue teniendo un buen calado operativo para este tipo de buques, pero también que se le ha permitido al puerto tener una operación ininterrumpida”.

En cuanto a las especificaciones técnicas, detalló:

“El calado, según entiendo, era de unos 8 metros, lo que le permitió ingresar sin problemas. Había suficiente profundidad en el canal, por lo tanto, no representó una dificultad para su entrada.En cuanto a sus dimensiones, la eslora (es decir, el largo del barco) y la manga (el ancho) también estaban dentro de los parámetros adecuados, lo que facilitó la maniobra sin inconvenientes”.

Sin embargo, aclaró que este tipo de buques puede enfrentar retos durante ciertas temporadas climáticas:

“El verdadero problema con este tipo de buques suele presentarse en época de brisas, debido a que tienen una superficie expuesta muy alta, lo que se conoce como francobordo. Esto hace que los vientos los afecten considerablemente. Sin embargo, en esta ocasión, las condiciones climáticas fueron favorables, así que el ingreso se realizó sin contratiempos”.