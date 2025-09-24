Contralor advierte sobre dispersión de recursos para el posconflicto en Colombia

En medio del Foro Internacional de Parlamentarios que se realiza en Barranquilla, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una advertencia sobre el manejo de los recursos destinados a la paz y al posconflicto en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde la capital del Atlántico, el funcionario dijo que la falta de coordinación y de información clara entre las entidades del Estado está impidiendo evaluar los avances reales en los territorios.

“Construir confianza es muy difícil y perderla se hace en un minuto”

Rodríguez agregó que el control fiscal cumple un papel clave en la construcción de paz, pues permite garantizar que los fondos lleguen de manera efectiva a las comunidades.

“Los recursos destinados al posconflicto y a los programas de desarrollo con enfoque territorial deben llegar de manera más efectiva a los territorios; realizar un seguimiento riguroso fortalece la transparencia, alimenta la confianza de las comunidades y da credibilidad al Estado”, expresó.

Agregó que la consolidación de esa confianza debe ser un compromiso gradual del Estado: “Construir confianza es muy complicado, perderla en un minuto se hace”, señaló, insistiendo en que solo mediante la participación y la concertación ciudadana se pueden alcanzar propósitos colectivos.

Reclamo de comunidades afrocolombianas

El contralor también llamó la atención sobre las exigencias de las comunidades étnicas, en especial del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, quienes, según sus palabras, “claman por respuestas, no por malos diagnósticos; exigen una implementación real de sus planes de reparación colectiva, la restitución efectiva de sus territorios y un trato institucional que les reconozca, sobre todo, su identidad y principalmente su dignidad”.

Lucha contra la corrupción

Finalmente, Rodríguez destacó la articulación de los órganos de control en la lucha contra la corrupción a través de las comisiones regionales de moralización, que, según explicó, priorizan casos de alto impacto social y promueven el debido proceso en las investigaciones. “La democracia no se mide solo por la libertad de elegir”, concluyó, recalcando que el control fiscal debe convertirse en una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía.