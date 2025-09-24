Vuelve el pico y placa en Girón pero con cambios para motos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

A partir del próximo miércoles 1 de octubre el municipio de Girón reactivará la medida de pico y placa, tras la suspensión temporal ordenada por un fallo judicial.

La novedad, según confirmó el secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez, es que las motocicletas tendrán restricción en todo el casco urbano, mientras que los vehículos particulares solo tendrán pico y placa en las vías metropolitanas; es decir en el anillo vial y la autopista hacia Bucaramanga.

“El decreto 090 de 2025 vuelve a entrar en vigencia. Para los automóviles la restricción aplica únicamente en los corredores metropolitanos, mientras que para las motos además de estas vías también tendrán pico y placa en todo el municipio”, explicó Gómez.

Añadió que los taxis estarán exentos de la medida, pero tanto motos como carros continúan con la restricción los sábados igual que en Bucaramanga.

El funcionario detalló que los tramos con restricción para vehículos particulares en Girón van desde el puente de río Frío hasta las bodegas de San Jorge en el anillo vial, y desde el retorno frente al hotel San Juan hasta el retorno frente a Tránsito en la autopista a Bucaramanga.

El secretario subrayó la importancia de la medida para mejorar la movilidad en horas críticas.

“Saliendo de Piedecuesta se observa una congestión monumental entre este municipio y Floridablanca. Eso nos lleva a pensar más allá de una intervención como funcionario, sino como ciudadano, sobre la necesidad real de fortalecer el pico y placa en estos corredores metropolitanos que impiden una movilidad adecuada y segura”, dijo Gómez.

Aunque el decreto retoma lo que estaba vigente antes de la suspensión, precisó que la medida será provisional hasta diciembre.

Mientras se adelantan estudios de movilidad, calidad del aire y siniestralidad; con el fin de establecer un esquema definitivo a partir de 2026.

El secretario también recordó que el 1 de octubre coincide con la rotación trimestral de placas y reiteró que se mantienen las más de 22 excepciones contempladas en el decreto; incluyendo vehículos de servicio público, de seguridad, de salud y quienes paguen por permisos de circulación en la zona metropolitana.