Así será la rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga desde el 1 de octubre

Bucaramanga

Desde el próximo 1 de octubre volverá a regir el pico y placa metropolitano en los municipios Floridablanca, Girón y Piedecuesta, tras la orden del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga que obliga a aplicar la medida de manera conjunta en toda el área metropolitana.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos, explicó que la decisión se tomó luego de analizar el fallo judicial que revivió la medida:

“Mediante auto del 2 de diciembre de 2024, el juez quince administrativo de Bucaramanga ordenó a los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta aplicar de manera conjunta el pico y placa metropolitano, incluyendo todas las vías de nuestra jurisdicción. Es decir, el juez quince busca que demos aplicación a estos tres municipios de igual manera como lo hace el municipio de Bucaramanga”, señaló.

Lea también: ¿Qué falló en la atención al caos por accidente en la autopista Piedecuesta a Bucaramanga?

Pico y placa para la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

La restricción aplicará para vehículos particulares de lunes a viernes en el horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche. La rotación para el último trimestre del año será la siguiente manera, pero, tenga en cuenta que a partir del miércoles 1 de octubre además de Bucaramanga, empezará a regir también en Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Lunes 29 de septiembre: la restricción aplica a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 3 y 4.

la restricción aplica a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en Martes 30 de septiembre: la restricción aplicará a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 5 y 6.

la restricción aplicará a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en Miércoles 1 de octubre: para este día, la normativa de Tránsito establece una restricción de circulación para vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 7 y 8.

para este día, la normativa de Tránsito establece una restricción de circulación para vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en Jueves 2 de octubre: la restricción aplicará a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 9 y 0

la restricción aplicará a vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 9 y 0 Viernes 3 de octubre: la restricción de circulación aplicará a carros particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 1 y 2.

Los taxis continuarán con pico y placa únicamente en Bucaramanga, pues en Floridablanca, Girón y Piedecuesta de momento estarán exentos.