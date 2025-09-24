Desde este 1 de octubre vuelve el pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

A partir del 1 de octubre de 2025 regresará la medida de pico y placa metropolitano, a la que deberán acogerse los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, Girón, donde no se estaba aplicando esta restricción.

#ComunicadoOficial | La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta informa que, tras decisión del Consejo de Estado del 4 de septiembre de 2025, la medida de pico y placa vuelve a estar vigente en Piedecuesta y el área metropolitana a partir del 1 de octubre de 2025. pic.twitter.com/GygYh3NmE4 — Alcaldía de Piedecuesta (@alcpiedecuesta) September 24, 2025

Así lo confirmó la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta tras la decisión adoptada por el Consejo de Estado el pasado 4 de septiembre, donde el alto tribunal revocó en segunda instancia el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que en diciembre de 2024 había dejado sin efecto la restricción vehicular a través de una acción de tutela.

Por ello, a partir de octubre, los conductores deberán acogerse nuevamente a los días y horarios establecidos para evitar sanciones.

“El llamado es a que todos acaten la medida. No se trata solo de una obligación legal, sino de un compromiso ciudadano para contribuir al orden y a la movilidad en el municipio y en el área metropolitana”, señaló la Secretaría del municipio.

¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa?