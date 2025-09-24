Desde este 1 de octubre vuelve el pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga
Los conductores deberán acogerse nuevamente a los días y horarios establecidos para evitar sanciones.
Bucaramanga
A partir del 1 de octubre de 2025 regresará la medida de pico y placa metropolitano, a la que deberán acogerse los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, Girón, donde no se estaba aplicando esta restricción.
Así lo confirmó la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta tras la decisión adoptada por el Consejo de Estado el pasado 4 de septiembre, donde el alto tribunal revocó en segunda instancia el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que en diciembre de 2024 había dejado sin efecto la restricción vehicular a través de una acción de tutela.
Por ello, a partir de octubre, los conductores deberán acogerse nuevamente a los días y horarios establecidos para evitar sanciones.
“El llamado es a que todos acaten la medida. No se trata solo de una obligación legal, sino de un compromiso ciudadano para contribuir al orden y a la movilidad en el municipio y en el área metropolitana”, señaló la Secretaría del municipio.
¿Cuál es la sanción por incumplir el pico y placa?
- Multa económica: La infracción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esto representa aproximadamente $711.750 pesos.
- Inmovilización del vehículo: Las autoridades de tránsito pueden inmovilizar el carro o moto que infrinja la norma.
- Costos adicionales: Una vez inmovilizado el vehículo, se deberán pagar los costos asociados por grúa y parqueadero para poder retirarlo.