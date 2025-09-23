Reacciones divididas en Bucaramanga tras suspensión del Día sin Carro y sin Moto

Bucaramanga

Bucaramanga y los municipios del área metropolitana no tendrán este año la tradicional jornada del Día sin Carro y sin Moto, que suele realizarse en la última semana de septiembre.

La decisión fue anunciada por la oficina del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), esto debido a las limitaciones del transporte público masivo, los cierres viales por obras de infraestructura y el impacto económico que tendría sobre el comercio y los estudiantes.

El concejal de Bucaramanga Cristian Reyes explicó que sin un sistema de transporte eficiente la jornada “generaría caos en la movilidad e incluso mayor informalidad en el servicio”.

El AMB advirtió que la actual oferta del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y del transporte público colectivo e individual no alcanza para cubrir la demanda que genera una jornada de este tipo.

Voces críticas

La decisión ha despertado opiniones encontradas. Para un oyente de Caracol Radio la suspensión no soluciona los problemas ambientales de fondo.

“Hacer una vez al año el Día sin Carro es como la persona que decide no consumir licor los viernes y el resto de la semana permanece embriagado. Eso no sirve de nada. Lo que se debe hacer es tomar medidas que tengan aplicación permanente. Como controlar los vehículos chimenea, las industrias que contaminan 24 horas sin filtros y la gente que bota basura en cualquier esquina”.

#EncuestaBGA ¿Para usted es buena o mala noticia que este año no se vaya a efectuarse el día sin carro y sin motocicleta? Opine. Leemos sus comentarios al aire en 880 AM y 99.2 FM @AreaMetroBga @transito_bga @DTFloridablanca @PGN_COL — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 23, 2025

Impacto económico y movilidad

Desde el sector comercial la posición es distinta. Un empresario de la ciudad destacó que la suspensión era necesaria en este momento.

“Pues para esta ocasión la medida de impedir que haya un Día sin Carro me parece buena por varios factores. Primero no hay un sistema de transporte masivo que solucione esta necesidad. Segundo el cierre de vías que tienen que ver con conciertos y actividades de la feria de Bucaramanga. Es decir, cuando no es por factores climáticos es por factores de accidentes de tránsito porque no existen los mecanismos para que las personas que viven fuera de la ciudad puedan acercarse a laborar. Es una medida buena mientras no existan mecanismos alternos para la ciudad”.

Lo que viene

La Junta Metropolitana aseguró que la suspensión es temporal y que para 2026 se espera retomar la jornada, siempre que se logre fortalecer el transporte masivo y se garanticen condiciones adecuadas para la ciudadanía.

Entre tanto el debate sigue abierto entre quienes piden soluciones ambientales permanentes y aquellos que consideran que hoy el reto más urgente es garantizar la movilidad diaria de los habitantes del área metropolitana.