Alcalde de Santa Rosa denuncia amenazas de muerte; son varios mandatarios intimidados en Risaralda

El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Paulo César Gómez, volvió a denunciar que ha recibido amenazas contra su vida a través de perfiles falsos en redes sociales.

Según relató, en los últimos días aparecieron tres comentarios en diferentes publicaciones en los que incitaban a asesinarlo. El mandatario ya puso la situación en conocimiento de las autoridades y espera que la Unidad Nacional de Protección refuerce su esquema de seguridad.

Lea también: “Hay 7 alcaldes de Risaralda amenazados”: presidente de la Asamblea, Pablo Giordanelli

“A través de las redes sociales, hace un par de días, recibí amenazas de un sujeto de un perfil falso nuevamente, con tres comentarios en diferentes publicaciones diciendo que había que asesinarme. Ya está en posesión de las autoridades pertinentes la denuncia y esperamos que hagan el reforzamiento adecuado al esquema de seguridad”, señaló Gómez.

El alcalde aseguró que, aunque mantiene las precauciones del caso, no siente miedo. Sin embargo, advirtió que la situación es aún más crítica en el occidente de Risaralda, donde varios mandatarios también han sido intimidados.

De acuerdo con denuncias recientes, los alcaldes de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría han recibido amenazas.

Le puede interesar: Gobernador de Risaralda pide medidas urgentes para proteger a mandatarios amenazados en Colombia

El panorama de seguridad para los mandatarios locales es cada vez más preocupante. Incluso, el presidente de la Asamblea de Risaralda, Pablo Giordanelli, alertó que al menos siete alcaldes del departamento estarían amenazados, es decir, la mitad de los municipios. A ello se suman los casos de los alcaldes de La Virginia y Marsella, quienes también han reportado intimidaciones en los últimos meses.

Ante este escenario, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adopten medidas inmediatas de protección, mientras que la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables de estas amenazas que ponen en riesgo la gobernabilidad en la región.