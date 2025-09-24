Salvatore Mancuso se declara arrepentido de haber empuñado un arma y aboga por la reconciliación

Montería

Yo sí me arrepiento de haber estado en el conflicto armado, de haber empuñado un arma y de haber tomado la vida de seres humanos que fueron mis hermanos”.

Con estas contundentes palabras, Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar de las AUC y ahora Gestor de Paz, se dirigió a víctimas, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz durante el evento ‘Juntos Trenzamos La Paz’, organizado por la Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario (Corsoc).

Mancuso, quien aseguró no ocultar su “historia dolorosa marcada por la guerra”, asumió la responsabilidad por los daños causados. “Esa realidad no puede cambiarse ni borrarse. Lo que sí puede y se debe es asumir la responsabilidad, pedir perdón a las víctimas que generamos”, afirmó.

Reconoció que, aunque en su momento la guerrilla golpeó fuertemente a regiones como Córdoba, eso “no justifica que hayamos tenido que recurrir a empuñar un fusil”, responsabilizando también a un Estado ausente que, en su opinión, debió solucionar los problemas de fondo.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso extendió su mensaje de reconciliación, argumentando que la paz se “trenza” cuando quienes piensan diferente se unen para cambiar el país.

Relató sus conversaciones con excomandantes de guerrillas como las Farc, el ELN y el EPL, e incluso con actores urbanos, concluyendo que si hubieran dialogado antes de enfrentarse, nunca lo habrían hecho con las armas.

“Hablando hace pocos días con Joaquín Gómez del secretariado de las Farc, llegamos a esa conclusión. Si nos hubiésemos conocido antes nunca hubiésemos empuñado un arma el uno contra el otro”, reveló.

Mensaje de Mancuso a nuevas generaciones

Mancuso hizo un llamado a trabajar conjuntamente para que las nuevas generaciones no se vinculen a la violencia.

“Uno inicia una guerra pero no sabe dónde, ni cuándo, ni cómo va a terminar. Los invito a que todos trabajemos porque jamás volvamos a empuñar un arma, sino que dirimamos los problemas a través del diálogo civilizado, el respeto por la diferencia y la reconciliación”, finalizó.

El conversatorio ‘Juntos Trenzamos la Paz’ también contó con los testimonios de Ligia Granda, firmante del Acuerdo de Paz y exintegrante de las Farc; Rogeres Higuita, líder de organizaciones de víctimas; y Gustavo González, coordinador territorial de la Agencia Nacional de Tierras, en un espacio que buscó tejer puentes hacia la reconciliación nacional.