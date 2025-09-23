Sociedad civil de Córdoba exige ser parte vinculante en negociaciones con el Ejército Gaitanista
El Consejo Departamental de Paz de Córdoba acogió con esperanza el inicio de las negociaciones, pero exigió que los acuerdos y programas se extiendan prioritariamente al departamento.
Montería
El Consejo Departamental de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia de Córdoba se pronunció tras el anuncio del inicio formal de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), acaecido en Doha, Qatar.
En un comunicado fechado el 22 de septiembre, el Consejo calificó el anuncio como “histórico” y un “primer paso” crucial para cimentar un camino de confianza hacia la paz total. No obstante, hizo un llamado enfático para que el proceso no se limite a las áreas inicialmente mencionadas y priorice al departamento de Córdoba, territorio históricamente afectado por la violencia y las dinámicas de este grupo armado. Por tal razón, el gobernador Erasmo Zuleta ha apoyado los acercamientos con el grupo armado.
La solicitud central del organismo, a través de su Componente de Sociedad Civil, es que los campesinos, comunidades étnicas, líderes sociales, víctimas y organizaciones de base cordobesas sean participantes “activos y vinculantes” en todas las fases de la negociación y la implementación de los acuerdos.
Subrayaron que la sostenibilidad del proceso depende de que las voces y necesidades de las comunidades estén en el centro del diseño, monitoreo y verificación de las acciones.
A disposición de las negociaciones
Asimismo, el comunicado exhorta al EGC a mostrar “expresiones de buena voluntad” mediante el cese inmediato de operaciones ofensivas que violen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esto incluye poner fin a las extorsiones, los confinamientos, el constreñimiento electoral, los desplazamientos forzados y cualquier acto que ponga en riesgo la vida y la dignidad de los habitantes.
Finalmente, el Consejo se puso a disposición del Gobierno Nacional y de la delegación del EGC para contribuir con su experiencia en la consolidación de una paz territorial, asegurando que la desmovilización y la reincorporación se construyan sobre bases de justicia, reparación integral y respeto por la dignidad humana.
Según Darío Díaz Hernández, consejero departamental de paz, este pronunciamiento refleja la cautela y las expectativas de las comunidades directamente impactadas por el conflicto, destacando la importancia de una inclusión real y efectiva de la sociedad civil como pilar fundamental para el éxito de cualquier diálogo de paz.