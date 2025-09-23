Sociedad civil de Córdoba exige ser parte vinculante en negociaciones con el Ejército Gaitanista

Montería

El Consejo Departamental de Paz, Derechos Humanos, Reconciliación y Convivencia de Córdoba se pronunció tras el anuncio del inicio formal de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), acaecido en Doha, Qatar.

En un comunicado fechado el 22 de septiembre, el Consejo calificó el anuncio como “histórico” y un “primer paso” crucial para cimentar un camino de confianza hacia la paz total. No obstante, hizo un llamado enfático para que el proceso no se limite a las áreas inicialmente mencionadas y priorice al departamento de Córdoba, territorio históricamente afectado por la violencia y las dinámicas de este grupo armado. Por tal razón, el gobernador Erasmo Zuleta ha apoyado los acercamientos con el grupo armado.

La solicitud central del organismo, a través de su Componente de Sociedad Civil, es que los campesinos, comunidades étnicas, líderes sociales, víctimas y organizaciones de base cordobesas sean participantes “activos y vinculantes” en todas las fases de la negociación y la implementación de los acuerdos.

Subrayaron que la sostenibilidad del proceso depende de que las voces y necesidades de las comunidades estén en el centro del diseño, monitoreo y verificación de las acciones.

A disposición de las negociaciones

Asimismo, el comunicado exhorta al EGC a mostrar “expresiones de buena voluntad” mediante el cese inmediato de operaciones ofensivas que violen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esto incluye poner fin a las extorsiones, los confinamientos, el constreñimiento electoral, los desplazamientos forzados y cualquier acto que ponga en riesgo la vida y la dignidad de los habitantes.

Lea también: Primeros puntos acordados en diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo

Finalmente, el Consejo se puso a disposición del Gobierno Nacional y de la delegación del EGC para contribuir con su experiencia en la consolidación de una paz territorial, asegurando que la desmovilización y la reincorporación se construyan sobre bases de justicia, reparación integral y respeto por la dignidad humana.

Según Darío Díaz Hernández, consejero departamental de paz, este pronunciamiento refleja la cautela y las expectativas de las comunidades directamente impactadas por el conflicto, destacando la importancia de una inclusión real y efectiva de la sociedad civil como pilar fundamental para el éxito de cualquier diálogo de paz.