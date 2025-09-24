Precio del café HOY en Colombia, 24 de septiembre, según el cierre de la bolsa de Nueva York

El café colombiano es uno de los más apetecidos en el mercado internacional por su calidad y sabor, además, varios países alrededor del mundo consumen esta bebida, ya sea como un acompañamiento o para tomar por separado. Este grano tiene orígenes africanos, pues en un artículo que publicó Señal Colombia, presentaron como desde hace siglos, el café ha tenido una gran trayectoria, ya que se señala que, fueron “holandeses” los que introdujeron este grano a Brasil y Colombia.

Si bien ha evolucionado y su valor ha ido creciendo, se estima que la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, nació durante el siglo XX en 1927, esto lo conformaron varios productores de café. Asimismo, en Colombia la cultura cafetera no solo se trata de mostrar un lado bonito de la bebida, sino que también, se toma como una identidad nacional.

Por otro lado, el café representa un gran impacto a nivel económico por las exportaciones que se realizan al año, contribuyendo a que el PIB (Producto Interno Bruto), crezca en el país.

Lea también: En el Quindío sostienen que la construcción genera pérdida de hectáreas de café ¿Qué medidas toman?

Precio del café hoy, 24 de septiembre, en Colombia

El precio total de carga de café lo establece la Federación Nacional de Cafeteros, según el cierre que tenga la bolsa de Nueva York en el mercado. Siendo así, el valor que presentó en su informe diario la FNC para el café este 24 de septiembre, fue de 2,841,000 COP, representando una leve mejora de 152,000 COP, pues el día de ayer, 23 de septiembre, se cotizó en 2,689,000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣4️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/EuzLAQAJhQ — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 24, 2025

Le puede interesar: ¡Gran subida! Cierre oficial del dólar para HOY 24 de septiembre, según Banco de la República

Precio del café en dólares

Varias plataformas se dedican al estudio del comportamiento de productos e insumos en el mercado internacional. En este caso, según Investing una página que se dedica a esto, señaló que el precio del café en dólares para este 24 de septiembre, se cotiza en 368,75 USD, representando una caída del 5,31%, esto quiere decir, 18,60 USD.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia

El precio del café depende del cierre que tenga la bolsa de Nueva York en el día dentro del mercado internacional, teniendo en cuenta esta información, la FNC fijo para este 24 de septiembre el valor de este grano así en estas ciudades:

Armenia – Carga: $2,841,500 | Kilo: $22,732 | Arroba: $284,150

– Carga: $2,841,500 | Kilo: $22,732 | Arroba: $284,150 Bogotá – Carga: $2,840,250 | Kilo: $22,722 | Arroba: $284,025

– Carga: $2,840,250 | Kilo: $22,722 | Arroba: $284,025 Bucaramanga – Carga: $2,839,875 | Kilo: $22,719 | Arroba: $283,988

– Carga: $2,839,875 | Kilo: $22,719 | Arroba: $283,988 Buga – Carga: $2,842,250 | Kilo: $22,738 | Arroba: $284,225

– Carga: $2,842,250 | Kilo: $22,738 | Arroba: $284,225 Chinchiná – Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138

– Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138 Cúcuta – Carga: $2,839,375 | Kilo: $22,715 | Arroba: $283,938

– Carga: $2,839,375 | Kilo: $22,715 | Arroba: $283,938 Ibagué – Carga: $2,840,625 | Kilo: $22,725 | Arroba: $284,063

– Carga: $2,840,625 | Kilo: $22,725 | Arroba: $284,063 Manizales – Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138

– Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138 Medellín – Carga: $2,840,625 | Kilo: $22,725 | Arroba: $284,063

– Carga: $2,840,625 | Kilo: $22,725 | Arroba: $284,063 Neiva – Carga: $2,839,750 | Kilo: $22,718 | Arroba: $283,975

– Carga: $2,839,750 | Kilo: $22,718 | Arroba: $283,975 Pamplona – Carga: $2,839,500 | Kilo: $22,716 | Arroba: $283,950

– Carga: $2,839,500 | Kilo: $22,716 | Arroba: $283,950 Pasto – Carga: $2,839,500 | Kilo: $22,716 | Arroba: $283,950

– Carga: $2,839,500 | Kilo: $22,716 | Arroba: $283,950 Pereira – Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138

– Carga: $2,841,375 | Kilo: $22,731 | Arroba: $284,138 Popayán – Carga: $2,841,625 | Kilo: $22,733 | Arroba: $284,163

– Carga: $2,841,625 | Kilo: $22,733 | Arroba: $284,163 Santa Marta – Carga: $2,843,125 | Kilo: $22,745 | Arroba: $284,313

– Carga: $2,843,125 | Kilo: $22,745 | Arroba: $284,313 Valledupar – Carga: $2,840,750 | Kilo: $22,726 | Arroba: $284,075

Otras noticias: Precio del dólar en Venezuela para HOY 24 de septiembre: el BCV reporta un nuevo incremento