Precandidatos hablan sobre la despolitización de seguridad y la crisis con grupos armados en el país

En 5X20 de Hora 20 de Caracol Radio, estuvieron los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Felipe Córdoba y Paola Holguín, quienes hablaron sobre políticas de seguridad y paz en el territorio Colombiano.

Pese a que los precandidatos tenían algunos puntos de vista diferentes frente a como abordarían el tema de la inseguridad en Colombia y la creciente escalda de actos violentos ocurridos, sí coincidieron en algo: es necesario que se comience a despolitizar la seguridad y empiece un nuevo sistema para combatir la expansión y la crisis con los grupos armados.

En desarrollo.