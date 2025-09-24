Hora 20Hora 20

Programas

Precandidatos hablan sobre la despolitización de seguridad y la crisis con grupos armados en el país

En 5X20 de Hora 20 de Caracol Radio, estuvieron los precandidatos a la presidencia Juan Daniel Oviedo, Pipe Córdoba y Paola Holguín, donde hablaron sobre las políticas de seguridad y más

Precandidatos hablan sobre la despolitización de seguridad y la crisis con grupos armados en el país

Precandidatos hablan sobre la despolitización de seguridad y la crisis con grupos armados en el país

56:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Adriana Bibiana Mejía

En 5X20 de Hora 20 de Caracol Radio, estuvieron los precandidatos Juan Daniel Oviedo, Felipe Córdoba y Paola Holguín, quienes hablaron sobre políticas de seguridad y paz en el territorio Colombiano.

Pese a que los precandidatos tenían algunos puntos de vista diferentes frente a como abordarían el tema de la inseguridad en Colombia y la creciente escalda de actos violentos ocurridos, sí coincidieron en algo: es necesario que se comience a despolitizar la seguridad y empiece un nuevo sistema para combatir la expansión y la crisis con los grupos armados.

En desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad