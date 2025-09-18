La nueva estrategia de comunicaciones en gobierno Petro: Germán Trejo llega a Palacio con cambios

AME618. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Gustavo Petro hablando en un evento este jueves, en la Casa de Nariño en Bogotá (Colombia). Petro aseguróque hay fuerzas de la derecha extrema que quieren romper las relaciones de su país con Estados Unidos para perjudicar la lucha contra el narcotráfico y subrayó que la nación andina "no es el enemigo". EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Las redes sociales de las entidades públicas están llenas de publicaciones de las acciones del presidente Gustavo Petro y de sus comentarios en las alocuciones y consejos de ministros, cómo nunca antes se había visto.

Y es que el disgusto del alto mandatario con la labor de los jefes de comunicaciones por la ausencia en las redes sociales de las acciones logradas por la actual Administración, así como por la embarrada que le dejaron hacer al presidente, con la cifra de las 10 toneladas de lechona vendidas en la feria de Japón, y que ningún estratega del Gobierno le ayudó a contrarrestar; parece que tuvo frutos porque ahora hay mensajes en apoyo al mandatario en todos lados.

Después de la reunión en la que el presidente les advirtió que les daba un plazo hasta el 9 de noviembre para hacer cambios en las estrategias de comunicaciones o cambiaba a todo el personal; las redes sociales de todas las entidades públicas, incluida la de Presidencia, comenzaron a llenarse de piezas con videos y frases del alto mandatario, y por textos que acompañan sus ideas.

Esto obedecería a que llegó Germán Trejo como nuevo asesor de comunicaciones de Palacio, y con una estrategia que incluye a todas las entidades públicas.

¿En qué consiste la nueva estrategia?

Se trata de una estrategia que incluye publicaciones, Hashtags, copys y textos para que todos los de comunicaciones la apliquen en las cuentas de sus correspondientes entidades.

La instrucción de Germán Trejos es para que todas las redes sociales, sin excepción alguna, tengan los mensajes replicados del presidente Petro.

