Bolívar alerta limbo jurídico del Pacto y cuestiona campaña de Quintero a días de las inscripciones

Gustavo Bolívar se mostró crítico a las propuestas de Daniel Quintero a dos días de las inscripciones de precandidaturas para la consulta interna del Pacto Histórico.
Gustavo Bolívar exige a Daniel Quintero aclarar su situación judicial antes de lanzar candidatos
El precandidato presidencial Gustavo Bolívar expresó serias dudas sobre su participación en la consulta del Pacto Histórico si Daniel Quintero continúa en la contienda. Bolívar argumentó que la falta de personería jurídica del Pacto genera un “limbo jurídico” que dificulta la elección del candidato.
Noticia en desarrollo