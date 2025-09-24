El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bolívar alerta limbo jurídico del Pacto y cuestiona campaña de Quintero a días de las inscripciones

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar expresó serias dudas sobre su participación en la consulta del Pacto Histórico si Daniel Quintero continúa en la contienda. Bolívar argumentó que la falta de personería jurídica del Pacto genera un “limbo jurídico” que dificulta la elección del candidato.

Noticia en desarrollo