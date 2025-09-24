6AM6AM

Programas

Bolívar alerta limbo jurídico del Pacto y cuestiona campaña de Quintero a días de las inscripciones

Gustavo Bolívar se mostró crítico a las propuestas de Daniel Quintero a dos días de las inscripciones de precandidaturas para la consulta interna del Pacto Histórico.

Bolívar alerta limbo jurídico del Pacto y cuestiona campaña de Quintero a días de las inscripciones

Bolívar alerta limbo jurídico del Pacto y cuestiona campaña de Quintero a días de las inscripciones

11:20

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gustavo Bolívar exige a Daniel Quintero aclarar su situación judicial antes de lanzar candidatos

Maria José Castro

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar expresó serias dudas sobre su participación en la consulta del Pacto Histórico si Daniel Quintero continúa en la contienda. Bolívar argumentó que la falta de personería jurídica del Pacto genera un “limbo jurídico” que dificulta la elección del candidato.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad