Contratista de alcaldía Quintero, imputado por Aguas Vivas, abandonó obras de la Biblioteca España

La Alcaldía de Medellín anunció el inicio de un nuevo proceso contractual para terminar las obras de la Biblioteca Parque Santo Domingo Savio, anteriormente conocida como Biblioteca España, luego de que la firma contratista IDC Inversiones S.A.S. —cuyo representante legal es Juan Diego de Jesús Moreno Barón, imputado por la Fiscalía en el escándalo de Aguas Vivas— abandonara las obras con un 98 % de avance, pese a haber recibido la totalidad del dinero pactado: $45.075 millones.

El contrato original fue firmado en diciembre de 2021 por $28.075 millones y recibió adiciones por otros $17.000 millones durante la administración de Daniel Quintero. La actual alcaldía denunció que el proceso de selección tuvo serias irregularidades, con un único proponente y hallazgos que ya están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué sigue para la Biblioteca?

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que este 22 de septiembre se firmó un nuevo contrato entre la Secretaría de Infraestructura Física y la EDU por $3.600 millones, destinados a culminar las obras inconclusas. Además, la Secretaría de Cultura invertirá $4.400 millones más en dotación, de los cuales ya se han ejecutado $2.400 millones.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) abrirá en los próximos 15 días el proceso de selección para elegir al nuevo contratista encargado de finalizar las obras.

Fechas de entrega

El cronograma establece entregas escalonadas:

Cajas 1 y 2 : febrero de 2026

: febrero de Caja 3: mayo de 2026

Esto permitirá que la comunidad del nororiente de Medellín recupere este espacio cultural clave, que fue cerrado hace casi una década por problemas estructurales.

Estado actual de las obras

Durante 2024 y 2025 se realizaron inspecciones técnicas que revelaron necesidades adicionales no contempladas en el contrato original, como la instalación de redes contraincendios, adecuaciones para rutas de evacuación, pasamanos, recubrimientos, redes técnicas y mobiliario. La actual administración ya solucionó la falta de equipos y avanza en la contratación de las obras complementarias.

Más contratos con IDC y conexiones políticas

La Biblioteca no es el único proyecto de IDC que quedó paralizado. También fue la firma contratista del Parque de Artes y Oficios de Bello, un proyecto de $78.000 millones financiado por el Área Metropolitana y adjudicado en 2022. Las obras se detuvieron en 2023, y según denuncias del concejal Víctor Hugo Gálvez, EDUNORTE habría pagado actas por obras inconclusas.

En Medellín, IDC también recibió $18.000 millones para el Hospital de Buenos Aires, inaugurado en 2022 pero que solo entró en operación en 2024. En total, la firma acumuló $141.000 millones en contratos durante el gobierno de Daniel Quintero.

IDC también tiene vínculos con el exgobernador Luis Pérez, quien vendió en 2015 el lote de Aguas Vivas a IDC y otros particulares. Pérez también es propietario del predio Las Brisas, vecino a Aguas Vivas, y beneficiado por el decreto de valorización firmado por Quintero. Durante su gobernación, IDC recibió al menos $40.000 millones en contratos con entidades como la Empresa de Vivienda de Antioquia, el Hospital Mental, y las alcaldías de Sabaneta y Sopetrán.