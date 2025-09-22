Daniel Quintero revela los partidos políticos con los que haría una coalición

El político, ingeniero electrónico y empresario colombiano, Daniel Quintero Calle, estuvo este lunes, 22 de septiembre en Sin Anestesia del programa de La Luciérnaga de Caracol Radio.

Cabe resaltar que, Quintero, quien es exalcalde de Medellín, aspira ser el próximo presidente de Colombia para las elecciones de 2026 por el Pacto Histórico. Por dicha razón, durante el programa se le preguntó a Quintero sobre los partidos con los que llegaría a hacer una coalición.

¿Con partidos políticos haría una coalición Daniel Quintero?

Recuerde que, se le ha de denominar una coalición electoral, a una lista o pacto con una agrupación de partidos o alianzas política con el objetivo de presentar un candidato único durante las elecciones.

En esta ocasión, Quintero resaltó que, está listo para ganar todas las elecciones que sean necesarias, elecciones que, según él, van a permitir consolidar fuerzas. No obstante, señaló que, si bien en algún momento lo llegan a sacar de un proceso, él irá a las elecciones generales de primera vuelta.

En cuanto a los partidos con los que haría una coalición, indicó que, por el momento, está con el Pacto Histórico, partido que, ellos ayudaron a fundar, donde tienen representantes elegidos, como lo son, Alejandro Flórez y Alejandro Toro.

“Además, tenemos muchos apoyos, tenemos apoyos hoy de candidatos, incluso con curul del Polo, Colombia Humana, de Maíz, de otros partidos, es decir, hay muchos que se han venido sumando, incluso los políticos en Colombia empiezan a entender que esto de resetear la política” Reveló.

Asimismo, aclaró qué, la política toca resetearla, porque esto no ha de funcionar para nadie, ya que está funcionando para una “rosca muy chiquita”, puesto que, para la persona honesta que quiere entrar a la política se encuentra “una política completamente minada, llena de minas quiebra patas, con Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, que se dedican realmente con convertirse en máquinas también de la extorsión”

