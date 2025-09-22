Quintero acusa a Fico de firmar contrato ilegal para comprar Aguas Vivas justo antes de dejar el poder

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga de Caracol Radio, el precandidato a la presidencia Daniel Quintero abordó su campaña dentro del Pacto Histórico y respondió a preguntas sobre el apoyo del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las acusaciones en torno al caso de Aguas Vivas siguen generando polémica.

Quintero acusó al alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez de firmar contrato ilegal para compra de Aguas Vivas justo antes de dejar su gobierno.

“La audiencia de acusación confirma que Fico fue el que hizo el contrato un día antes de terminar su gobierno y le dijo a la Fiscalía que se lo habían regalado; pero en la letra pequeña del contrato decía que tocaba pagarles 40 mil millones, mi gobierno termina el contrato, pero este era ilegal”, afirmó.

Según el precandidato, en su gobierno terminó el contrato en 2022, y se les acusó de favorecer a los dueños del lote al devolverles su propiedad. Reiteró que el contrato era ilegal, y que el mismo escrito de acusación lo confirma al decir que el contrato era rural.

Quintero señaló una inconsistencia en el proceso: por un lado, dicen que no podía terminar el contrato, pero más adelante en el escrito de acusación, dicen que sí debía terminarse porque el contratista no había cumplido los requisitos.

La discusión, según Quintero, es si se usó el decreto o la ley adecuada para terminar el contrato. Finalmente, mencionó que se le acusó de firmar un decreto que supuestamente violaba el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, pero el decreto establece que solo se puede ejecutar si cumple el POT, es decir, está condicionado al POT.

Lea también: Audiencia de acusación a Daniel Quintero será el 21 de noviembre

“Yo se la puse fácil a todo el mundo, le dije, ah, bueno, porque también dijeron que gracias a ese decreto se habían emitido tres licencias de construcción violando el POT. Entonces yo, como yo sé que Fico está tan desesperado de que de que yo me salga del camino de la presidencia y el uribismo, les dije, “muy fácil, yo soy candidato presidencial, ustedes me quieren sacar. Si me presentan una sola licencia, una sola, donde se haya utilizado el decreto 412, modificado explicando el decreto o entregando una licencia a cualquiera, yo me retiro del camino a la presidencia. Van 5 días y no la han presentado", aseveró Quintero.

Por último, Quintero mencionó que ha sido objeto de intentos de asesinato, tanto físicos como jurídicos. Relató que hace una o dos semanas, la policía les informó que habían contratado a dos sicarios que planeaban ingresar al hotel donde él se hospedaría en Valledupar para matarlo durante la noche. Además de estos intentos físicos, Quintero consideró que también ha habido intentos de “matarlo jurídicamente”, sugiriendo que estas acciones buscan sacarlo de la carrera presidencial.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo