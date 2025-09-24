La Unidad de Búsqueda inicia intervención en el cementerio de Chaparral, Tolima

Bogotá

En el marco del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central se han identificado 116 sitios de interés forense donde estarían unos 151 cuerpos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas.

Esta es la primera fase de la intervención humanitaria y extrajudicial que hace la Unidad de Búsqueda en el cementerio San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, donde fueron enterrados los cuerpos de personas que fueron trasladadas desde veredas y municipios donde la confrontación armada dejó una huella persistente.

En este camposanto antropólogos forenses, criminalistas y topógrafos intervendrán los puntos con mayor potencial informativo y riesgo inminente de alteración o pérdida física.

“El cementerio San Juan Bautista de Chaparral cuenta con el número más alto de cuerpos ingresados a un camposanto en el sur del Tolima, la mayor cantidad de sitios en tierra y un número reducido de acciones de intervención forense, por lo que, atendiendo a la complejidad del cementerio, se tiene contemplado el abordaje integral de los sitios en tierra y las bóvedas” explicó Cindy Nova, coordinadora del equipo de la Unidad de Búsqueda en el Tolima.

Esta labor humanitaria y extrajudicial se extenderá hasta el próximo 10 de octubre.