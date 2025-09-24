La Semana de la Biodiversidad también tiene programación deportiva

La capital vallecaucana se prepara para recibir ‘La Semana de La Biodiversidad’ del 29 al 5 de octubre, evento que quedó como herencia para la ciudad después de La Cop16 el año pasado.

Y como es costumbre en la ciudad, no podía hacer falta actividades deportivas para la ciudadanía y visitantes que disfrutan de la biodiversidad, la cultura y la tradición caleña.

Para esta oportunidad se tiene programada la ‘Carrera de la Biodiversidad Run Río 5K’ para el 5 de octubre, tendrá un recorrido paralelo al río Cali, en los barrios centenario y granada, además que aún se alcanzaría a apreciar el paisaje de los guayanes que adorna la ciudad en esta época.

Esta carrera haría parte de la tercera competencia atlética recreativa del 2025 y es una de las únicas actividades deportistas que se tienen confirmadas hasta el momento en marco del evento. Las inscripciones se estarán habilitando en los próximos dias