Firmado en China el contrato para la Regasificadora del Pacífico

La firma se plasmó en la ciudad China de Nantong, entre la Regasificadora del Pacífico, a cargo de la empresa Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. y la compañía CIMC ENRIC.

Esta multinacional tiene la experiencia de desarrollar el 50% de los equipos de regasificación en China y tiene presencia en Estados Unidos y Latinoamérica.

La meta es fabricar 300 isocontenedores que transportarán el gas desde Buenaventura y 12 tanques de almacenamiento para la planta en Buga.

“Después de 100 años de la llegada de la comunidad China al Valle del Cauca y a Colombia, comenzamos a construir cimientos de confianza para el futuro. Crean en el Valle, crean en Buga y crean en Colombia. Esta no será la primera vez que consolidemos alianzas”, afirmó Óscar Isaza, presidente de la Regasificadora del Pacífico.

Por su parte, Steve Luo, CEO de CIMC ENRIC, explicó que su empresa tiene 21 años de experiencia en la industria criogénica y con logros importantes en el sector de producción de energías limpias".

Silvana Cusati, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de CIMC ENRIC, resaltó que el proyecto de la regasificadora en Buga marca un hito para Colombia y Latinoamérica, ya que transformará la matriz energética de la región.

“El gas llegará directamente desde Buenaventura, lo que reducirá costos y permitirá un suministro más competitivo para la industria, el transporte y los hogares”, dijo la señora Cusati.

La capacidad proyectada de 60 millones de pies cúbicos por día y su entrada en operación programada para el segundo trimestre de 2026, permitirán garantizar el abastecimiento energético para más de 40 millones de colombianos.

La alcaldesa del municipio de Buga, Karol Vanessa Martínez Silva, resaltó la importancia de esta inversión que a partir del 2026 transformará esta ciudad que tiene vocación industrial.

“Este proyecto permitirá que se generaren nuevas fuentes de empleo, ya que será un epicentro de la generación energética nacional, aportando de manera decisiva a la economía y sostenibilidad del país”, puntualizó la alcaldesa de Buga en el Valle del Cauca.