Valle: disidencias Farc someten a líderes comunales para recaudar el dinero de sus extorsiones

Las primeras denuncias surgen en los municipios de Jamundí y Sevilla

Disidencias de las Farc en Colombia. Foto: Getty Images.

Disidencias de las Farc en Colombia. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

Las disidencias FARC continúan expandiendo sus redes de extorsión en el Valle, ahora instrumentalizando a líderes de juntas de acción comunal en zonas rurales de Jamundí y Sevilla. Según denuncias, estos líderes están siendo obligados a recaudar dinero entre los habitantes, bajo amenaza de muerte, para entregarlo a los grupos armados ilegales.

Las extorsiones están relacionadas presuntamente con la tenencia de vehículos y viviendas. En el caso de las familias con vehículo particular, el monto exigido sería de $120.000; para motocicletas, $60.000; y por vivienda, $30.000. A esto se suman las extorsiones a actividades económicas, cuyos valores pueden ser considerablemente mayores.

“Rechazamos los presuntos hechos de instrumentalización de las juntas comunales y de extorsión a la población civil en municipios como Jamundí y Sevilla. Esta práctica delictiva podría expandirse a otras zonas del Valle del Cauca y del país. Nos alarma especialmente el homicidio ocurrido el 6 de agosto en Villacolombia, zona rural de Jamundí, donde fue asesinado el líder comunal Ruhal Martínez”, dijo William Espinosa, personero de Palmira y presidente de la Asociación de Personeros del Valle.

Las autoridades han intensificado las investigaciones, centrando sus esfuerzos en la captura de alias Marlon, cabecilla del bloque occidental Jacobo Arenas; alias Jairo Ramírez o Jairito, jefe del frente Jaime Martínez; y alias Pablito, comandante de la columna móvil Ricardo Velázquez. En Sevilla, los principales sospechosos pertenecen al frente 57 Yair Bermúdez y a la compañía Adán Izquierdo.

