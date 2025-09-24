Jornada masiva de vacunación antirrábica este domingo en Cali

Este domingo 28 de septiembre, Cali se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia.

Este domingo 28 de septiembre, Cali se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia con una jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses.

El subsecretario de Salud Pública, Carlos Pinzón, explicó la gravedad de esta enfermedad y la importancia de prevenirla:

“La rabia animal es una enfermedad prevenible y letal. En el mundo, 150 países tienen presencia del virus, que se transmite por fluidos, en particular por mordeduras de perros y gatos hacia los humanos”.

28 puntos en toda la ciudad

La Secretaría de Salud Distrital y el Centro de Zoonosis habilitaron 28 puntos distribuidos en las 22 comunas de la ciudad, que estarán disponibles de 9am a 2pm.

De acuerdo con Pinzón, la rabia no solo se presenta en perros y gatos:

“También podemos tener la presencia de ese virus en animales como vacas, murciélagos y otros. Todo eso se puede prevenir a través de la vacunación en nuestras mascotas y también en humanos”.

Una invitación a la ciudadanía

La jornada busca generar conciencia en los caleños sobre la importancia de proteger tanto a las mascotas como a la comunidad.

El funcionario enfatizó, “esperamos la asistencia de todos ustedes, aquellos que tienen sus mascotas, para que estén prevenidos no solo contra la rabia, sino contra todo el proceso mismo de la transmisión”.

Asimismo, resaltó que estas acciones hacen parte de un esfuerzo mayor por el bienestar colectivo:

“Así mismo estamos recuperando la ciudad, recuperando a Cali y la salud de nuestros caleños y caleñas, y hoy de nuestras mascotas”.

Puntos de vacunación por comunas

Comuna 1: Villa del Mar (Cancha Múltiple Villa del Mar) y Bajo Aguacatal (Coliseo Bajo Aguacatal).

Villa del Mar (Cancha Múltiple Villa del Mar) y Bajo Aguacatal (Coliseo Bajo Aguacatal). Comuna 2: Brisas de Los Álamos (sede comunal).

Brisas de Los Álamos (sede comunal). Comuna 3: Libertadores (sede comunal).

Libertadores (sede comunal). Comuna 4: José Antonio Galán (Parque La Sagrada Familia).

José Antonio Galán (Parque La Sagrada Familia). Comuna 5: Chiminango II (sede comunal).

Chiminango II (sede comunal). Comuna 6: Petecuy II (sede polideportivo Petecuy II) y Solares de Comfandi II (supermercado La Gran Colombia).

Petecuy II (sede polideportivo Petecuy II) y Solares de Comfandi II (supermercado La Gran Colombia). Comuna 7: Alfonso López I (caseta comunal).

Alfonso López I (caseta comunal). Comuna 8: Industria Los Mangos (Centro Zoonosis) y Uribe Uribe (Parque La Iguana).

Industria Los Mangos (Centro Zoonosis) y Uribe Uribe (Parque La Iguana). Comuna 9: Obrero. (parque el Obrero).

Obrero. (parque el Obrero). Comuna 10: Cristóbal Colón (polideportivo Cristóbal Colón).

Cristóbal Colón (polideportivo Cristóbal Colón). Comuna 11: León XIII (Francisco de Paula Santander León).

León XIII (Francisco de Paula Santander León). Comuna 12: Alfonso Barberena (sede comunal).

Alfonso Barberena (sede comunal). Comuna 13: Poblado I (polideportivo Poblado I).

Poblado I (polideportivo Poblado I). Comuna 14: Marroquín I (pista de patinaje Marroquín).

Marroquín I (pista de patinaje Marroquín). Comuna 15: Ciudad Córdoba Reservada (parque Ciudad Córdoba Reservada).

Ciudad Córdoba Reservada (parque Ciudad Córdoba Reservada). Comuna 16: Antonio Nariño (sede comunal).

Antonio Nariño (sede comunal). Comuna 17: Valle del Lili (La Despensa Animal).

Valle del Lili (La Despensa Animal). Comuna 18: Lourdes (Plazoleta de Lourdes).

Lourdes (Plazoleta de Lourdes). Comuna 19: Mortiñal (cancha Mortiñal).

Mortiñal (cancha Mortiñal). Comuna 20: Siloé (sede comunal de Siloé) y Pueblo Joven (caseta comunal Pueblo Joven).

Siloé (sede comunal de Siloé) y Pueblo Joven (caseta comunal Pueblo Joven). Comuna 21: Pizamos III (comedor comunitario) e Invicali (Centro de Atención Local Integrado Cali 21).

Pizamos III (comedor comunitario) e Invicali (Centro de Atención Local Integrado Cali 21). Comuna 22: Ciudad Pacífica (Clínica Veterinaria Dr. Gutiérrez).

Cali le apuesta a la salud pública

Con esta jornada, la ciudad no solo refuerza sus estrategias de prevención de enfermedades zoonóticas, sino que también avanza en la construcción de una Cali más saludable y comprometida con el cuidado de los animales de compañía.