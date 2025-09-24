Un documental perdido revive la memoria en la Semana del Patrimonio de Cali

Cali será escenario de más de 60 actividades gratuitas que buscan rescatar la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de la ciudad.

La Semana del Patrimonio 2025 comenzó con un hecho simbólico: la proyección de un documental que llevaba cuatro décadas perdido y que vuelve a la pantalla como testimonio vivo de la memoria audiovisual caleña.

A este momento se sumó la exhibición de planos históricos de la ciudad que datan de los siglos XIX y XX, documentos que permiten redescubrir cómo se fue configurando el territorio urbano.

Este encuentro cultural, que se llevará a cabo hasta el 29 de septiembre, se realiza bajo el lema “Cali, territorio de patrimonios”, una invitación a reflexionar sobre la riqueza material e inmaterial que habita en la ciudad.

Más de 60 eventos gratuitos conforman la agenda, la cual está diseñada para que caleños y visitantes puedan acercarse al pasado, pero también reconocer las expresiones culturales del presente.

Además de la oferta académica y artística, la programación se ha estructurado de manera descentralizada, llegando a distintos puntos de la ciudad.

Desde el barrio Jorge Isaacs hasta el Eco Parque Pance Mágico, pasando por espacios como el Boulevard del Río y el Teatro al Aire Libre Los Cristales, la Semana del Patrimonio se proyecta como una celebración ciudadana que busca acercar la historia a los territorios.

Cultura que se vive en comunidad

Dentro de las actividades destacan los recorridos patrimoniales, talleres de oficios tradicionales, exposiciones fotográficas y proyecciones audiovisuales que rescatan la identidad caleña.

También se abrirán espacios para el diálogo intergeneracional, donde abuelos, jóvenes y niños podrán compartir memorias, prácticas y saberes que constituyen la vida cotidiana en la ciudad.

La secretaria de Cultura, Leydi Yojanna Higidio Henao, resaltó la importancia de que la comunidad participe activamente en esta agenda: “El patrimonio no se reduce a los objetos o a los monumentos, sino que también está presente en las prácticas culturales y en las historias que cada familia guarda y transmite. Cali tiene un patrimonio vivo que nos identifica y que queremos visibilizar”.

De igual forma, la funcionaria recordó que esta semana busca rendir homenaje a los gestores culturales y colectivos que, desde distintos ámbitos, han trabajado para preservar la memoria de la ciudad. “Sin su aporte, sería imposible entender la riqueza cultural que hoy compartimos”.

Algunos imperdibles de la semana

Dentro de la agenda sobresalen actividades:

Exposición “Cali Entretejida” , en la Calle de la Escopeta.

, en la Calle de la Escopeta. Recorrido patrimonial “La Ruta del Tren, Jorge Isaacs y El Porvenir” , el 25 de septiembre.

, el 25 de septiembre. Estreno inédito de la película “Cali, Ciudad de América”, el 26 de septiembre.

Jornada “Conocer para Conservar”, en Pance, el 27 de septiembre.

Estos espacios buscan no solo mostrar el patrimonio de la ciudad, sino también propiciar encuentros en los que la comunidad se reconozca como protagonista de su propia historia.