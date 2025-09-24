Hombre señalado de agredir sexualmente a una perrita en Bogotá fue enviado a la cárcel

Enero 07 de 2016.- En redes sociales sectores políticos y de animalistas, destacaron la sanción de la ley que crea una legislación especial de protección a los animales y los reconoce a los como seres sintientes.(Colprensa - Mauricio Alvarado) / Mauricio Alvarado

Colombia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a José Oliverio Silva, señalado de maltratar sexualmente a una perrita en el barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El procesado fue imputado por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravadas por actos sexuales.

El hallazgo de Keila

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, la canina, llamada Keila, había sido reportada como hurtada por su dueña el pasado 5 de septiembre.

Gracias a testimonios de varios vecinos, funcionarios del CTI y de la Policía Nacional ubicaron la vivienda donde se encontraba el animal. Allí evidenciaron su mal estado de salud y dieron aviso a las autoridades competentes.

Pruebas veterinarias

Exámenes realizados por veterinarios de la alcaldía local confirmaron que Keila había sido víctima de agresiones sexuales. “El animal presentaba lesiones consistentes con un caso de maltrato sexual”, señaló el reporte médico que fue integrado al proceso judicial.

Con base en las pruebas, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento que fue avalada por el juez. En consecuencia, Silva deberá cumplir detención preventiva en centro carcelario.

El procesado, por su parte, rechazó los cargos en su contra.