Hombre que agredió a perro en Cartagena es miembro activo de la Armada Nacional

La Armada Nacional, confirmó que el hombre que habría agredido a un perro de raza labrador en el barrio Los Corales de Cartagena sí es un miembro activo de la institución.

A través de un comunicado, la institución naval indicó que esta persona ya se encuentra a disposición de la Policía Nacional.

“En hechos que son materia de investigación, un tripulante de la institución agredió a un animal de compañía, en el barrio Los Corales, en la ciudad de Cartagena. Resultado de este hecho, el tripulante se encuentra a disposición de la Policía Nacional”, indica el comunicado.

La Armada manifestó que promueve el respeto y buen trato hacia los animales, por lo que rechaza categóricamente cualquier acto de violencia en contra de estos.

“Este tipo de conductas no representan los principios ni valores de quienes integran la Institución Naval. La Armada Nacional manifiesta su colaboración con las autoridades competentes”, puntualiza el pronunciamiento.

La Armada ha ordenado el inicio de la respectiva investigación.