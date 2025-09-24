Gustavo Petro fue entutelado por abogado de Ibagué debido a sus declaraciones sobre los “Brayans”

El abogado oriundo de la ciudad de Ibagué, Jhon Brayan Enciso, pasó por 10 AM de Caracol Radio, para dialogar acerca de la acción de tutela que interpuso contra el presidente Gustavo Petro, luego de sus declaraciones acerca de las personas llamadas ‘Brayan’.

Enciso comentó que no le hizo ninguna gracia los comentarios realizados por el mandatario, pues dio a entender que todas las personas llamadas ‘Brayan’ eran malas para la sociedad. Según esto, el abogado comentó que decidió realizar la tutela, ya que con sus comentarios, el presidente estaba vulnerando los derechos al buen nombre, a la honra y a la igualdad.

Además, estableció que si bien el discurso de Gustavo Petro fue una generalización, hizo un llamado en el cual pudo afectar a diferentes personas, dentro de las cuales se encontraba él, quien al ser un abogado penalista, ha sido objetivo de diferentes comentarios y ataques justificados en las declaraciones del mandatario.

Por otro lado, el abogado estableció que su decisión no tiene nada que ver con fines políticos o ideas polarizadas, pues su objetivo, es simplemente que el presidente se retracte de sus palabras, y de esta forma sentar un precedente para que este mismo mandatario o los siguientes, no repitan ese tipo de acciones y discursos.

Frente al tema de las burlas y las dificultades que traía consigo el nombre ‘Brayan’, el abogado comentó que antes de la intervención del presidente, si bien se realizaban ciertas bromas o ‘chistes fáciles’ con su nombre, nunca le había generado dificultades como las que llegaron luego del discurso de Gustavo Petro, pues según Enciso, la relación entre su nombre y su profesión le trajeron comentarios problemáticos, como el “debe ser ladrón o delincuente”.

Según el abogado, luego de interponer dicha acción de tutela, recibió diferentes ataques desde los sectores de izquierda, simpatizantes del mandatario, quienes lo acusaban de ser extremista o que lo habían mandado a realizar la tutela, sin embargo, Enciso estableció que sin importar el presidente que lo hubiese dicho, habría tomado la misma decisión, y que se trata de un acto totalmente independiente e imparcial.

Por último, el oriundo de Ibagué, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, solicitándole que se retractara de sus palabras de manera pública, en un Consejo de Ministros y en televisión nacional, pues de esta misma forma dio su discurso donde se refería de manera calificativa a las personas de nombre ‘Brayan’.

Es importante resaltar que según datos de la Registraduría Nacional, en Colombia hay más de 165.538 personas de nombre Brayan, de los cuales 41,493 se encuentran en el departamento de Cundinamarca, 15.662 en el departamento de Valle del Cauca y 14.580 en Antioquia.

