Juzgado de Bogotá admite tutela contra el presidente Petro por presunta estigmatización al nombre Bryan

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá admitió una tutela presentada por un ciudadano identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero, quien se sintió afectado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el mas reciente Consejo de Ministros, en el que asoció el nombre “Brayan” con hombres maltratadores de mujeres.

El ciudadano argumenta que las declaraciones del mandatario vulneran sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad, por eso busca que el jefe de Estado rectifique públicamente sus palabras.

La acción legal también fue remitida a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para su conocimiento.

“Se avoca al conocimiento de la acción de tutela instaurada por JHON BRAYAN ENCISO QUINTERO en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO URREGO, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad y dignidad; trámite al cual se vinculará a la COMISIÓN LEGAL DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA”, se lee en el documento.

¿Qué dijo el presidente Petro de los Brayan?

Las declaraciones que motivaron la tutela fueron: “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayan’s son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, señaló Petro.