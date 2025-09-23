Gustavo Petro afirma que hoy será denunciado desde EE. UU. por “El Hidalgo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció nuevamente a través de su cuenta de X refiriéndose al excanciller Álvaro Leyva acerca de sus acusaciones sobre supuestas adicciones del presidente:

“Cómo había ya dicho y a mansalva, mañana el Hidalgo y sus aliados golpistas, me ponen una demanda contra mí, en los EEUU.” asegura en mandatario.

También le solicitó al país que “si llegaran a cometer semejante villanía, y tuviera problemas, no dudar en alzarse”.

No es la primera vez que Leyva acusa a Petro

Álvaro Leyva ya ha señalado a Petro de tener problemas de adicción a las drogas y al alcohol en un comunicado que había hecho el excanciller en su cuenta de X con la publicación de una carta donde expresaba su preocupación por sus diversas ausencias injustificadas en algunos viajes.

“Movilización por la Democracia y el Poder Constituyente”

De igual manera, realizó una convocatoria pública para una movilización en la “gran plaza de Murillo”, refiriéndose al parque Murillo Toro, ubicado en la ciudad de Ibagué, Tolima, invitando a la ciudadanía a “demostrar que hay un pueblo que lucha por la Democracia, por la Dignidad y la Independencia nacional, por la Vida y por su poder Constituyente”.

Gustavo Petro, reitera que el excanciller miente y que el fin de sus acusaciones es porque lo quiere “tumbar porque le quitó el negocio de Thomas and Greg”. Asimismo, concluyó el trino con la frase “Libertad o muerte”, publicando la imagen de la bandera conocida como guerra a muerte.