Sin plata para vía al Llano: Petro pide emergencia y culpa de sabotaje financiero a la oposición

La vía al Llano sigue siendo un gran dolor para los colombianos, y es que cada vez más el problema de derrumbes y la movilidad crece.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro aseguró que no hay recursos para arreglar la carretera, “dado el éxito de la oposición en hundir la ley de financiamiento en el año 2024”.

El mandatario señaló que a pesar de que la carretera pasa por un terreno inestable geológicamente, se llevó a cabo el contrato de concesión y lo excluyeron de los arreglos indispensables de las áreas que más lo necesitaban.

Petro pidió a la Corte su apoyo para superar la emergencia

Tras reiterar que no hay dinero para arreglar la carretera, el alto mandatario le sugirió a la Corte que contemple un procedimiento de emergencia, para obtener los recursos que se necesitan.

“Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para ya”.

Petro aseguro que la posición es la culpable del sabotaje financiero

El alto mandatario se refirió a un exgobernador con influencia de la oposición, que se ha dedicado a debilitar las finanzas públicas. Se trataría de Juan Guillermo Zuluaga, a quien el presidente señala de ayudar en esta problemática.