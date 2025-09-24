A Gustavo Petro no le interesa nadie más que él mismo: Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial

En las últimas horas, el Consejo de Estado anunció que la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no existía ninguna causal de pérdida de investidura de Juan Daniel Oviedo en su condición de cabildante de la capital.

En entrevista con 6AM, Juan Daniel Oviedo, habló de esta decisión, pero también se refirió a la intervención que tuvo el presidente Gustavo Petro, en Naciones Unidas.

Sobre Petro en la ONU

“Me parece que definitivamente es el resultado de algo que todos los colombianos estamos convencidos: al presidente Gustavo Petro no le importa nadie más distinto a él en Colombia. Me parece supremamente delicado que utilicen el escenario de Naciones Unidas para no respetar la doctrina del multilateralismo y para buscar como ese escenario ayuda a países como Colombia”

Le puede interesar: 10 frases que dejó el discurso de Petro ante la ONU: es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez

Con respecto al Gobierno, también aseguró que: “No cumplimos con la supuesta paz total y eso nos tiene en una situación de un oligopolio criminal en el país, muy peligroso en el momento” indicó Juan Daniel Oviedo.

Decisión del consejo de Estado:

La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no existen argumentos para que Juan Daniel Oviedo pierda su investidura como concejal de Bogotá, contrario a la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Lea más información: Consejo de Estado ratifica que Juan Daniel Oviedo no pierde la investidura en el Concejo de Bogotá

“En lo personal me siento aliviado que por fin la verdad salió y se pudo saber que en ninguna de mis actuaciones ni como candidato, ni como concejal hubo culpa o dolo, o una responsabilidad” aclaró el precandidato.

Aseguró que lo que dijo el Consejo de Estado es que, en el caso de la inhabilidad, no hubo ninguna responsabilidad por su parte: “Desde el jueves pasado dieron la claridad que nunca hubo culpa ni malas intenciones en mi actuar”.

Actualmente, el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo se encuentra recogiendo firmas para su candidatura, posteriormente, desde este viernes, estará viviendo en Cali durante cerca de 10 días dando a conocer sus propuestas y luego hará lo mismo en otras ciudades.

Lea también: Paz, seguridad y justicia deben estar juntos, pero no revueltos: Juan Daniel Oviedo

“Lo que queremos es que el país entienda que tenemos que sumar propuestas, esperanza, ideas y sobre todo sumar alrededor del país. Necesitamos que las próximas seis presidencias sean una carrera de relevos en los que cada cuatro años entregamos un pedacito de esa Colombia que queremos ser en el 2050” concluyó Juan Daniel Oviedo, en 6AM.