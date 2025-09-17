Los ‘Brayans’ de Colombia sacan nuevo comunicado: aclaran la polémica del video en redes sociales

Gustavo Petro (Colprensa); Asociación de Brayan de Colombia (A.B.C.) y comunicado oficial (Fotos: Tomadas de redes sociales de 'El Brayan').

Tras la polémica generada por las declaraciones de Gustavo Petro, quien afirmó que los hombres llamados Brayan son “vampiros” que no protegen a la mujer ni a sus hijos, y la posterior respuesta del influencer El Brayan con la creación de la “Asociación de Brayan de Colombia”, en las últimas horas se difundió un comunicado oficial para aclarar la situación.

De esta manera, el grupo denominado como la Asociación de Brayan de Colombia (A.B.C.) afirmó que su mensaje inicial nació como un acto humorístico frente a los estigmas sociales que enfrentan quienes llevan ese nombre. “Nuestro reciente comunicado nació como un ejercicio de humor e ironía sobre los estigmas sociales que cargamos los Brayans”, agregaron.

Este grupo dejó en claro que no existe ninguna vinculación política detrás de su iniciativa: “No tiene ninguna afiliación política ni representa apoyo a partidos, candidatos o movimientos”. Adicionalmente, aprovecharon para lanzar una campaña que busca resignificar la identidad del nombre bajo el lema “Abraza a un Brayan”.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre los ‘Brayan’?

El origen de la polémica surgió en las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros televisado el 15 de septiembre de 2025. Por medio de este, el mandatario realizó afirmaciones que generaron fuertes reacciones en redes sociales y en la opinión pública.

En su discurso sostuvo: “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”.

Sus palabras fueron interpretadas como un estigma hacia quienes llevan ese nombre y desataron críticas que van desde el señalamiento de prejuicio social hasta el riesgo de fomentar discriminación.

“Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayans son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, agregó el presidente.

¿Cómo reaccionaron los ciudadanos y el influencer ‘El Brayan’ al pronunciamiento de Petro?

Entre las múltiples reacciones destacó la del creador de contenido Brayan Mantilla, conocido como ‘El Brayan’, quien respondió con humor y organización.

A través de un video viral, presentó la autodenominada ‘Asociación de Brayan de Colombia’, donde reclamó respeto y dignidad.

“Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, expresó.

En la publicación, otros jóvenes llamados Brayan mostraron sus profesiones, desde ingenieros hasta enfermeros, para demostrar la diversidad y el esfuerzo detrás del nombre. El pronunciamiento en video concluyó con una propuesta simbólica: “Exigimos un trato digno para todos los Brayan”.

Finalmente, cabe agregar que esta iniciativa generó todo tipo de comentarios, desde apoyo hasta burlas, pero evidenció cómo el humor y la creatividad pueden convertirse en herramientas para contrarrestar los efectos negativos de los discursos estigmatizantes.