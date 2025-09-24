Representante de profesores denuncia que no hay garantías de seguridad en la Universidad Nacional

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el profesor Diego Torres, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, advirtió sobre la grave situación de seguridad que atraviesa el campus de Bogotá. Según el académico, las directivas de la institución no han tomado medidas efectivas para garantizar la protección de estudiantes, profesores y del propio personal de vigilancia.

La alerta surge tras un comunicado emitido por la división de vigilancia y seguridad de la Universidad Nacional, en el que los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de respaldo institucional y por los riesgos crecientes dentro del campus. En el documento, se advierte que la vida e integridad de la comunidad universitaria está en riesgo debido a que no existen controles efectivos que impidan el ingreso de personas externas.

“No dejan actuar a los vigilantes”

El profesor Torres aseguró en Caracol Radio que desde hace más de año y medio, bajo la administración del rector Leopoldo Múnera, se ha solicitado establecer controles de acceso a la universidad. Sin embargo, las peticiones no han sido atendidas.

“Llevamos más de año y medio pidiéndole que deje actuar y que permita que haya controles en la Universidad Nacional. Ya no la ganaron de mano, y estoy convencido de que esta administración no va a hacer nada, porque no ha hecho nada en más de año y medio”, señaló.

El docente recalcó que, aunque históricamente la universidad ha sido escenario de conflictos, la situación actual se ha agravado porque las acciones violentas no provienen de estudiantes, sino de actores externos que ingresan sin restricciones.

Personas externas detrás de los disturbios

En los últimos días se han presentado graves hechos de violencia dentro del campus. Entre ellos, la quema de motocicletas y la manipulación de explosivos. Según Torres, ninguno de los responsables hace parte de la comunidad universitaria.

Recordó que hace dos semanas una persona perdió varios dedos manipulando artefactos explosivos y que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, no era estudiante de la universidad. “Nuestra institución crea conocimiento, preserva y transmite saberes. Quemar motos no está en el ADN de ningún miembro de la Universidad Nacional”, subrayó.

Un campus sin control de ingreso

Otro de los puntos críticos mencionados por el representante de los profesores es el concepto erróneo que se ha manejado sobre lo “público”. Para Torres, el hecho de que la universidad sea estatal no significa que cualquier persona pueda ingresar sin control.

“El Capitolio Nacional también es público, pero no se puede entrar sin autorización. La Universidad Nacional requiere controles. No está hecha para actos vandálicos ni mucho menos para situaciones que rayan en el terrorismo”, afirmó.

En ese sentido, denunció que la rectoría, en lugar de respaldar al personal de seguridad, ha abierto investigaciones contra ellos cuando intentan ejercer su labor. “Mano tendida para los delincuentes y castigo para los vigilantes cuando intentan defender la universidad. Esa es la realidad”, dijo.

Riesgo para la comunidad académica

El panorama descrito por el profesor Torres es alarmante: los jueves se han convertido en días “institucionalizados” para disturbios y bloqueos, lo que afecta no solo a los estudiantes que sí quieren estudiar, sino también la movilidad de la ciudad.

La ausencia de coordinación entre las directivas universitarias y la Policía Nacional en Bogotá agrava la problemática. Según Torres, no hay voluntad de las autoridades internas para enfrentar el fenómeno del microtráfico, las bandas y la circulación de explosivos dentro del campus.