Video: Roban 32.000 dólares a paciente con cáncer en estafa de juego en Steam

En un giro inesperado dentro del mundo de los videojuegos y las criptomonedas, un paciente con cáncer perdió más de 32,000 dólares destinados a su tratamiento tras descargar un juego aparentemente inofensivo en Steam. El juego, llamado Block Blasters, resultó ser una trampa maliciosa que drenó la billetera digital de la víctima, conocida en la comunidad como Rostaland.

Un Streamer llamado Raivo Plavnieks (RastalandTV), un hombre con cáncer de estadio avanzado, había comenzado una transmisión en vivo para recaudar fondos que le permitieran costear su tratamiento médico. Mientras buscaba ayuda, un “buen samaritano” le sugirió descargar Block Blasters, un juego en Steam.

Sin embargo, lo que parecía una recomendación inofensiva resultó ser una estafa que le robó todos los fondos que había reunido hasta ese momento: aproximadamente 32,000 dólares.

Así fue que estafaron al streamer

Este “juego” estaba diseñado con malware que, al ser descargado, permitió que los ciberdelincuentes accedieran a la billetera digital de Rostaland y vaciaran todos los fondos allí guardados. Para que pareciera legítimo, el juego había sido cuidadosamente adornado con miles de reseñas falsas que lo hacían parecer una opción confiable para los jugadores.

Lo que comenzó como un robo aislado rápidamente se convirtió en un tema de preocupación para toda la comunidad de criptomonedas y jugadores. La indignación colectiva llevó a una investigación comunitaria en la que se logró identificar el origen del malware en Block Blasters. A través de un análisis exhaustivo de los archivos y las huellas dejadas por los responsables, los usuarios lograron desmantelar el esquema fraudulento.

Además, la comunidad no tardó en movilizarse para ayudar a RastalandTV. Una de las acciones más destacadas fue la donación de 30,000 dólares por parte del influencer y empresario Alex Becker, quien, a través de su apoyo, ayudó a RastalandTV a recuperar la mayor parte del dinero perdido.

For anybody wondering what is going on with $CANCER live stream... my life was saved for whole 24 hours untill someone tuned in my stream and got me to download verified game on @Steam

After this I was drained for over 32,000$ USD of my creator fees earned on @pumpdotfun

¿Quiénes fueron los responsables del robo?

La investigación también permitió a los usuarios identificar a los responsables de la estafa. A través de datos recopilados de plataformas como Telegram, los investigadores lograron rastrear las identidades de los ciberdelincuentes y desvelar parte de la infraestructura detrás del robo.

El caso dejó al descubierto cómo un simple juego en Steam, con un nombre genérico y poco destacable, fue utilizado como una herramienta para robar grandes sumas de dinero a los usuarios desprevenidos. A pesar de no ser un juego popular, Block Blasters consiguió atraer a más de 6,400 descargas y afectó a al menos 907 personas, muchas de ellas involucradas en el mundo de las criptomonedas.

Así lo pueden robar a través de Steam

Este incidente pone en evidencia las vulnerabilidades de plataformas como Steam, que permiten a los desarrolladores subir juegos sin un proceso de verificación completamente riguroso. Aunque Steam cuenta con medidas de seguridad, la comunidad destaca que deben reforzarse los protocolos para evitar que juegos maliciosos lleguen a los usuarios.

Los expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de vulnerabilidades podrían convertirse en un problema recurrente si no se toman medidas más estrictas en el futuro.