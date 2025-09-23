Coviandina no quiere responder con los arreglos de la vía al Llano: Mintransporte

La crisis por el cierre de la vía Bogotá–Villavicencio completa 15 días y sigue generando graves afectaciones económicas y sociales en Cundinamarca, el Meta y toda la región de los Llanos Orientales.

Ante las denuncias del gobernador Jorge Emilio Rey, quien afirmó en Caracol Radio que el Gobierno Nacional no ha dado respuestas claras ni ha iniciado las obras necesarias, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció en entrevista con 6AM para aclarar el panorama.

“El gobierno sí está en la vía”: Mintransporte

La ministra aseguró que el Gobierno Nacional ha estado presente desde el primer día de la emergencia. “Nuestros equipos están en la vía permanentemente. Lo que pasa es que en el kilómetro 18, el punto más crítico en este momento, hay un proceso activo de remoción en masa. Eso significa que no se puede intervenir de manera inmediata, porque el material sigue cayendo”, explicó.

Rojas detalló que ya se han retirado cerca de 10.000 metros cúbicos de tierra, pero la montaña continúa deslizándose, por lo que se están priorizando acciones de monitoreo, instalación de sensores y drenaje para reducir el riesgo. “Puede que la gente vea que no hay máquinas en ese sitio, pero eso no significa inacción. Estamos trabajando con criterios técnicos y de seguridad”, puntualizó.

Coviandina y los límites de la concesión

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la responsabilidad de Coviandina, concesionario a cargo de la vía. Según la ministra, el contrato de concesión excluye los puntos críticos de inestabilidad geológica en dos tercios del corredor, lo que deja las obras mayores en manos del Estado.

“Los tramos uno y dos solo tienen administración y operación. La intervención física solo está incluida entre Chirajara y Fundadores. Eso significa que cada vez que aparece un deslizamiento grave, como el del kilómetro 58 o el actual en el kilómetro 18, es el Estado el que tiene que responder. Coviandina no va a ir más allá de lo que está en su contrato”, recalcó la funcionaria.

La ministra coincidió con la interpretación de varios expertos en derecho que advierten que la concesión fue firmada con esa limitación. “Las fallas geológicas no son nuevas, son históricas. Cuando se negoció el contrato, se dejaron por fuera alrededor de 90 puntos críticos. Nos toca como Gobierno asumir esas responsabilidades, porque nuestro contrato es con los ciudadanos, no con una empresa”, señaló.

¿Cuándo vuelven a abrir la Vía al Llano?

La ministra advirtió que no puede dar un plazo concreto para una solución definitiva. “El contrato de concesión va hasta 2054, pero mientras no se modifique, los puntos críticos seguirán siendo responsabilidad del Estado. Por eso estamos revisando alternativas como incluir de manera permanente la variante actual o gestionar nuevos fondos”, afirmó.

Rojas también destacó que se requiere un trabajo articulado con la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación del Meta, el Ministerio de Hacienda y otras entidades para financiar las obras. “Me toca hablar con todo el mundo, pasar el sombrero y buscar recursos, porque la magnitud del problema supera cualquier esfuerzo aislado”, dijo.